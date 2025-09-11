Android-смартфони тепер краще захищені від злому: що додали у важливому оновленні

Google випустила оновлення ПЗ, яке зробило захист Android-смартфонів від крадіжки надійнішим і зручнішим. Тепер усі налаштування захисту будуть автоматично зберігатися в хмарі та відновлюватися на новому пристрої.

Раніше під час зміни телефону або після скидання до заводських налаштувань користувачам доводилося вручну заново активувати всі функції захисту від крадіжки, і багато хто про це просто забував. Тепер ця проблема позаду: всі ваші параметри будуть автоматично переноситися разом з іншими даними, пише Android Authority.

Йдеться про комплекс функцій Theft Protection, який містить у собі:

Theft Detection Lock: Автоматичне блокування екрана, якщо телефон вирвали з рук і намагаються втекти.

Автоматичне блокування екрана, якщо телефон вирвали з рук і намагаються втекти. Offline Device Lock: Блокування пристрою, якщо він довгий час перебуває без підключення до мережі.

Блокування пристрою, якщо він довгий час перебуває без підключення до мережі. Remote Lock: Можливість віддалено заблокувати телефон.

З виходом вересневого оновлення "Сервісів Google Play" всі ці налаштування будуть включені в хмарну резервну копію вашого Android-пристрою. Це означає, що при відновленні даних на новому телефоні всі ваші параметри захисту активуються автоматично, забезпечуючи безпеку з першої хвилини використання.

Це невелика, але важлива зміна, яка значно підвищує рівень захисту ґаджета для мільйонів користувачів, даючи змогу не втрачати особисті в разі втрати або крадіжки смартфона.

