Одна функція на Android допоможе захиститися від злому: як її знайти на смартфоні та увімкнути

Часто ми просто завантажуємо будь-який вподобаний додаток, навіть не вникаючи в деталі. Зазвичай на смартфонах Android додатки завантажуються з офіційного Google Play Store. Але буває, що ви завантажили додаток з якогось стороннього джерела, і це може бути проблемою.

Є таке поняття, як Sideloading — встановлення на Android-пристрій застосунку з джерела, що не входить до офіційного магазину застосунків Google Play, пояснює slashgear.com. Так буває, якщо додаток з якоїсь причини недоступний у вашому регіоні. Але завантаження зі сторонніх джерел завжди несе додаткові ризики, адже такі додатки не перевіряються Google і можуть містити шкідливе ПЗ, віруси або інші загрози безпеці.

Однак для таких випадків у Google Play є функція Play Protect, яка захищає ваш пристрій навіть під час завантаження додатків з інших джерел. Цю функцію можна ввімкнути за замовчуванням, і будьте уважні, щоб ненавмисно її не вимкнути.

Як працює функція Play Protect

Ця функція перевіряє ваші додатки і сам ваш смартфон на наявність загроз. Якщо знаходиться загроза, Play Protect про це попереджає.

Але вона не просто повідомляє вам про небезпеку, а й може її ліквідувати — наприклад, деактивувати або навіть видалити застосунок із вашого телефона. Буває, що ваш пристрій начебто не дає вам завантажити якийсь застосунок, і це якраз те, як працює Play Protect.

Щоб перевірити, чи ввімкнено цю функцію:

Відкрийте Play Store і натисніть на значок профілю в правому верхньому куті екрана.

Потім натисніть на Play Protect і натисніть на значок шестерні налаштувань у правому верхньому куті.

Переконайтеся, що перемикач поруч з опцією "Сканувати додатки за допомогою Play Protect" увімкнено.

Ви також помітите функцію "Поліпшити виявлення шкідливих додатків". Вона дає змогу Play Protect автоматично надсилати в Google невідомі додатки, які ви встановлюєте не з Play Store.

