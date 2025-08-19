Видалити повідомлення навіть із чужого телефону: Google нарешті запустила вкрай корисну функцію

Компанія Google представила нову функцію, яка дає користувачам можливість видаляти повідомлення не тільки на своїх пристроях, а й на телефонах інших людей.

Довгоочікувана функція запуститься на мільйонах смартфонів, зазначає The Sun. Але водночас є й побоювання щодо конфіденційності.

Кожен, хто хоч раз надсилав повідомлення з незграбною друкарською помилкою (або просто необдуманий текст), знає, як це неприємно, зазначає видання. Тепер у користувачів буде опція видалити небажане повідомлення навіть після того, як воно було доставлено. Причому повідомлення пропаде і з телефону відправника, і з телефону адресата.

Раніше аналогічні функції представили компанії Apple і Meta. Наприклад, користувачі сервісу iMessages від Apple вже можуть видаляти повідомлення, а месенджер WhatsApp запустив функцію "Видалити для всіх" узагалі ще 2017 року.

Що стосується користувачів Google, то видання радить їм звернути увагу на кілька моментів.

Насамперед, треба пам'ятати, що функція видалення доступна тільки в тому разі, якщо одержувач повідомлення ще не відкрив його і не зберіг. Якщо це сталося, видалити вже нічого не вийде.

До того ж, нова функція доступна тільки в тому випадку, якщо обидві сторони, які беруть участь у листуванні, використовують сумісні налаштування RSC. Тут можна уточнити, що RCS (Rich Communication Services) — це наступник SMS і MMS, який вже більше десяти років доступний на пристроях Android від Samsung і Google. Що стосується компанії Apple, то вона запустила функцію RCS як частину iOS 18 тільки в 2024 році.

Між іншим, Apple поки що не включила наскрізне шифрування у свої повідомлення RCS. А це означає, що теоретично вміст чатів може перехоплюватися якимись третіми особами.

Нагадаємо, саме напередодні стало відомо, що писати з iPhone на Android стане безпечніше. Важливе оновлення, що передбачає наскрізне шифрування повідомлень, чекають уже у вересні 2025 року.

А в червні 2025 року в додатку Google Messages нарешті запрацювала довгоочікувана функція "Видалити для всіх". Така опція видалення небажаних повідомлень тестувалася ще з березня нинішнього року. У травні стало відомо, що Google нарешті додав цю функцію — але тоді ще тільки для обраних користувачів на бета-каналі, і тільки в групових чатах.