Удалить сообщения даже с чужого телефона: Google наконец-то запустила крайне полезную функцию

Компания Google представила новую функцию, которая дает пользователям возможность удалять сообщения не только на своих устройствах, но и на телефонах других людей.

Долгожданная функция запустится на миллионах смартфонов, отмечает The Sun. Но в то же время есть и опасения насчет конфиденциальности.

Каждый, кто хоть раз отправлял сообщение с неловкой опечаткой (или просто необдуманный текст), знает, как это неприятно, отмечает издание. Теперь у пользователей будет опция удалить нежелательное сообщения даже после того, как оно было доставлено. Причем сообщение пропадет и с телефона отправителя, и с телефона адресата.

Ранее аналогичные функции представили компании Apple и Meta. Например, пользователи сервиса iMessages от Apple уже могут удалять сообщения, а мессенджер WhatsApp запустил функцию «Удалить для всех» вообще еще в 2017 году.

Что касается пользователей Google, то издание советует им обратить внимание на несколько моментов.

Прежде всего, надо помнить, что функция удаления доступна только в том случае, если получатель сообщения еще не открыл его и не сохранил. Если это произошло, удалить уже ничего не получится.

К тому же, новая функция доступна только в том случае, если обе стороны, участвующие в переписке, используют совместимые настройки RSC. Тут можно уточнить, что RCS (Rich Communication Services) — это преемник SMS и MMS, который уже более десяти лет доступен на устройствах Android от Samsung и Google. Что касается компании Apple, то она запустила функцию RCS как часть iOS 18 только в 2024 году.

Между прочим, Apple пока не включила сквозное шифрование в свои сообщения RCS. А это значит, что теоретически содержимое чатов может перехватываться некими третьими лицами.

Напомним, как раз накануне стало известно, что писать с iPhone на Android станет безопаснее. Важное обновление, предусматривающее сквозное шифрование сообщений, ждут уже в сентябре 2025 года.

А в июне 2025 года в приложении Google Messages наконец-то заработала долгожданная функция «Удалить для всех». Такая опция удаления нежелательных сообщений тестировалась еще с марта нынешнего года. В мае стало известно, что Google наконец-то добавил эту функцию – но тогда еще только для избранных пользователей на бета-канале, и только в групповых чатах.