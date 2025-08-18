Писать с iPhone на Android станет безопаснее: важное обновление ждут уже в сентябре 2025 года

В современных сообщениях RCS на iPhone скоро появится сквозное шифрование.

RCS (Rich Communication Services) – это новый стандарт обмена сообщениями, который пришел на смену SMS и MMS, напоминает androidauthority.com. Такой формат предполагает более широкий спектр возможностей – например, передавать не только текст, но и дополнительный контент (фото, видео, аудио). Также RCS поддерживает многие расширенные функции (чтение, набор текста, групповые чаты).

Компания Apple довольно долго шла к тому, чтобы позволить владельцам iPhone воспользоваться преимуществами RCS-сообщений. После выхода iOS 18 хозяева гаджетов Apple наконец-то смогли свободно обмениваться сообщениями с пользователями Android. Но до сих пор таким чатам не хватало как раз сквозного шифрования, а ведь этот метод и обеспечивает защиту данных, чтобы доступ к содержимому переписки был только у отправителя и получателя.

Как отмечает издание, бета-версии iOS 26 содержат код, связанный со сквозным шифрованием. Правда, эксперты допускают, что iOS 26 может и не стать той версией ПО, которая обеспечит сквозную поддержку RCS на iPhone. Но то, что компания работает над этим, уже само по себе является хорошей новостью.

Поддержка может быть перенесена на более поздние версии – например, iOS 26.1 или даже iOS 27, однако специалисты настроены скорее оптимистично.

Также издание напоминает, что пользователи iOS уже применяют технологию E2EE через iMessage. Стандартное приложение «Сообщения» на iPhone переключается на RCS, в котором поддержка E2EE отсутствует, только при общении с пользователями Android. Когда поддержка RCS E2EE появится на iPhone в будущем обновлении ПО, сообщения между пользователями iPhone и Android будут зашифрованы. А значит, сами сообщения и их содержимое, включая медиафайлы, станут абсолютно конфиденциальными и безопасными.

Что касается пользователей Android, то переписка между устройствами Android по умолчанию не поддерживает сквозной обмен сообщениями (E2EE), если только обе стороны не используют клиентское приложение с поддержкой E2EE (к примеру, Google Messages).

Кстати, напомним, что в июне этого года в сервисе Google Messages стало возможно удалять нежелательные сообщения. Опция «Удалить для всех» наконец-то заработала полноценно.

Этого пришлось ждать довольно долго. Опция удаления сообщений в Google Messages тестировалась еще с марта. В мае стало известно, что Google добавил эту функцию – но тогда речь шла только об избранных пользователях на бета-канале, и только о групповых чатах.