Писати з iPhone на Android стане безпечніше: важливе оновлення чекають уже у вересні 2025 року

У сучасних повідомленнях RCS на iPhone скоро з'явиться наскрізне шифрування.

RCS (Rich Communication Services) — це новий стандарт обміну повідомленнями, який прийшов на зміну SMS і MMS, нагадує androidauthority.com. Такий формат передбачає ширший спектр можливостей — наприклад, передавати не тільки текст, а й додатковий контент (фото, відео, аудіо). Також RCS підтримує багато розширених функцій (читання, набір тексту, групові чати).

Компанія Apple досить довго йшла до того, щоб дозволити власникам iPhone скористатися перевагами RCS-повідомлень. Після виходу iOS 18 господарі гаджетів Apple нарешті змогли вільно обмінюватися повідомленнями з користувачами Android. Але досі таким чатам не вистачало якраз наскрізного шифрування, але ж цей метод і забезпечує захист даних, щоб доступ до вмісту листування був тільки в відправника й одержувача.

Як зазначає видання, бета-версії iOS 26 містять код, пов'язаний із наскрізним шифруванням. Щоправда, експерти припускають, що iOS 26 може і не стати тією версією ПЗ, яка забезпечить наскрізну підтримку RCS на iPhone. Але те, що компанія працює над цим, уже саме по собі є гарною новиною.

Підтримку може бути перенесено на пізніші версії — наприклад, iOS 26.1 або навіть iOS 27, однак фахівці налаштовані радше оптимістично.

Також видання нагадує, що користувачі iOS вже застосовують технологію E2EE через iMessage. Стандартний застосунок "Повідомлення" на iPhone перемикається на RCS, у якому підтримка E2EE відсутня, тільки під час спілкування з користувачами Android. Коли підтримка RCS E2EE з'явиться на iPhone в майбутньому оновленні ПЗ, повідомлення між користувачами iPhone і Android будуть зашифровані. А отже, самі повідомлення та їхній вміст, включно з медіафайлами, стануть абсолютно конфіденційними та безпечними.

Що стосується користувачів Android, то листування між пристроями Android за замовчуванням не підтримує наскрізний обмін повідомленнями (E2EE), якщо тільки обидві сторони не використовують клієнтський застосунок із підтримкою E2EE (наприклад, Google Messages).

До речі, нагадаємо, що в червні цього року в сервісі Google Messages стало можливо видаляти небажані повідомлення. Опція "Видалити для всіх" нарешті запрацювала повноцінно.

Цього довелося чекати досить довго. Опція видалення повідомлень у Google Messages тестувалася ще з березня. У травні стало відомо, що Google додав цю функцію — але тоді йшлося тільки про обраних користувачів на бета-каналі, і тільки про групові чати.