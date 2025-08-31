Одна функция на Android поможет защититься от взлома: как ее найти на смартфоне и включить

Часто мы просто скачиваем любое понравившееся приложение, даже не вникая в детали. Обычно на смартфонах Android приложения качаются из официального Google Play Store. Но бывает, что вы загрузили приложение из какого-то постороннего источника, и это может быть проблемой.

Есть такое понятие, как Sideloading – установка на Android-устройство приложения из источника, не входящего в официальный магазин приложений Google Play, поясняет slashgear.com. Так бывает, если приложение по какой-то причине недоступно в вашем регионе. Но загрузка из сторонних источников всегда несет дополнительные риски, ведь такие приложения не проверяются Google и могут содержать вредоносное ПО, вирусы или другие угрозы безопасности.

Однако для таких случаев у Google Play есть функция Play Protect, которая защищает ваше устройство даже при загрузке приложений из других источников. Эту функцию можно включить по умолчанию, и будьте внимательны, чтобы нечаянно ее не отключить.

Как работает функция Play Protect

Эта функция проверяет ваши приложения и сам ваш смартфон на наличие угроз. Если находится угроза, Play Protect об этом предупреждает.

Но она не просто сообщает вам об опасности, а и может ее ликвидировать – например, деактивировать или даже удалить приложение с вашего телефона. Бывает, что ваше устройство как будто не дает вам скачать какое-то приложение, и это как раз то, как работает Play Protect.

Чтобы проверить, включена ли эта функция:

Откройте Play Store и нажмите на значок профиля в правом верхнем углу экрана.

Затем нажмите на Play Protect и нажмите на значок шестеренки настроек в правом верхнем углу.

Убедитесь, что переключатель рядом с опцией «Сканировать приложения с помощью Play Protect» включен.

Вы также заметите функцию «Улучшить обнаружение вредоносных приложений». Она позволяет Play Protect автоматически отправлять в Google неизвестные приложения, которые вы устанавливаете не из Play Store.

