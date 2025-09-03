Лучшие бюджетные смартфоны 2025 года: Motorola, Xiaomi, Pixel от 100 долларов (фото)

Времена, когда недорогие смартфоны обладали кучей компромиссов, прошли. Сегодня в бюджетном сегменте есть устройства с хорошим быстродействием, качественными камерами и долгой поддержкой ПО. Эксперты протестировали десятки моделей и назвали пять лучших в 2025 году.

Related video

Стоимость флагманов продолжает расти, но качество доступных моделей достигло такого уровня, что для многих пользователей переплата становится бессмысленной. В этом рейтинге собраны шесть таких аппаратов с уникальными преимуществами, пишет Expert Reviews.

Motorola Moto G55 5G Фото: expertreviews.co.uk

Motorola Moto G55 5G: лучший во всем

Смартфон назвали самым оптимальным по соотношению цены и качества. За его производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 7025 в связке с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, чего с запасом хватает для плавной работы и даже игр. Яркий 6,49-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и точной цветопередачей отлично подходит для просмотра контента.

Главные преимущества: отличная автономность и качественная 50-Мп основная камера, которая хорошо снимает даже ночью. Единственный минус — Motorola обещает всего одно крупное обновление ОС Android.

Цена: $205

Xiaomi Poco X7 Фото: expertreviews.co.uk

Xiaomi Poco X7: самый прочный

Телефон выделяется премиальными материалами и защитой корпуса, как у флагманов. Он устойчив к погружению в воду и пыли за счет стандарта IP68, а экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2 — такое редко встречается в бюджетном классе. Внутри — чип среднего уровня Mediatek Dimensity 7300 Ultra и до 12 ГБ оперативной памяти.

В наличии яркий 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2712x1220 пикселей, 50-Мп основная камера для четких и ярких снимков. Главные недостатки — перегруженная рекламой оболочка Xiaomi и отсутствие зарядного устройства в комплекте.

Цена: $290

Nokia G42 5G Фото: expertreviews.co.uk

Nokia G42 5G: легко чинится

Уникальность смартфона заключается в ремонтопригодности. Nokia в сотрудничестве с iFixit предлагает недорогие запчасти и инструкции, позволяющие самостоятельно заменить аккумулятор или порт зарядки всего за пять минут, не теряя гарантию. Под "капотом" — чипсет Snapdragon 480 Plus 5G и 6 ГБ оперативной памяти.

6,56-дюймовый экран и 50-Мп основная камера соответствуют сегменту начального уровня, а из других плюсов эксперты отметили впечатляющую автономность. Слабые стороны — не самая точная цветопередача дисплея и всего два обещанных обновления ПО.

Цена: $106

Google Pixel 7a Фото: expertreviews.co.uk

Google Pixel 7a: лучший камерофон

Хотя Pixel 7a находится на верхней границе бюджетного ценового диапазона, аппарат предлагает лучшее качество фото в своем классе. 64-Мп основная камера и 13-Мп сверхширокоугольная в сочетании с чипом Google Tensor G2 и "магией" программной обработки создают снимки, сопоставимые с флагманами прошлых лет. Вдобавок установлен 6,1-дюймовый OLED-экран.

В системе также присутствуют фирменные ИИ-инструменты для редактирования контента, такие как Magic Eraser, а стабильные обновления ПО гарантированы до 2028 года. Из неприятных нюансов — не самая быстрая зарядка мощностью всего 18 Вт.

Цена: примерно $300

Honor 200 Lite Фото: expertreviews.co.uk

Honor 200 Lite: лучший для селфи

Этот смартфон — настоящая находка для селфи-энтузиастов. Он оснащен 50-Мп фронтальной камерой, которая создает детализированные и приятные портреты. Основная камера также на высоте — используется 108-мегапиксельный датчик. Довершают картину 6,7-дюймовый AMOLED-экран и процессор Mediatek Dimensity 6080, которого хватает для повседневных задач.

Корпус у телефона тонкий и легкий, но временем автономной работы отнюдь не пожертвовали: Honor 200 Lite проработал более 25 часов в тестах. Для интенсивных игр, впрочем, модель не подходит, поскольку производительность не очень высокая.

Цена: примерно $240

Раньше Фокус писал про лучшие смартфоны 2025 года для игр и развлечений: какие новинки вошли в топ-5. Современные игровые смартфоны — это не просто устройства с мощным процессором. Они предлагают продвинутые системы охлаждения, геймерские кнопки, оптимизированное ПО и не только. Эксперты назвали шесть лучших моделей 2025 года, которые подойдут и для игр, и в качестве универсальных флагманов.