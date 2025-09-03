Найкращі бюджетні смартфони 2025 року: Motorola, Xiaomi, Pixel від 100 доларів (фото)

Часи, коли недорогі смартфони мали купу компромісів, минули. Сьогодні в бюджетному сегменті є пристрої з хорошою швидкодією, якісними камерами і довгою підтримкою ПЗ. Експерти протестували десятки моделей і назвали п'ять найкращих у 2025 році.

Related video

Вартість флагманів продовжує зростати, але якість доступних моделей досягла такого рівня, що для багатьох користувачів переплата стає безглуздою. У цьому рейтингу зібрано шість таких апаратів з унікальними перевагами, пише Expert Reviews.

Motorola Moto G55 5G Фото: expertreviews.co.uk

Motorola Moto G55 5G: найкращий у всьому

Смартфон назвали найоптимальнішим за співвідношенням ціни та якості. За його продуктивність відповідає чип MediaTek Dimensity 7025 у зв'язці з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті, чого з запасом вистачає для плавної роботи і навіть ігор. Яскравий 6,49-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і точною передачею кольору відмінно підходить для перегляду контенту.

Головні переваги: відмінна автономність і якісна 50-Мп основна камера, яка добре знімає навіть вночі. Єдиний мінус — Motorola обіцяє всього одне велике оновлення ОС Android.

Ціна: $205

Xiaomi Poco X7 Фото: expertreviews.co.uk

Xiaomi Poco X7: найміцніший

Телефон виділяється преміальними матеріалами і захистом корпусу, як у флагманів. Він стійкий до занурення у воду і пилу завдяки стандарту IP68, а екран прикритий загартованим склом Gorilla Glass Victus 2 — таке рідко зустрічається в бюджетному класі. Усередині — чип середнього рівня Mediatek Dimensity 7300 Ultra і до 12 ГБ оперативної пам'яті.

У наявності яскравий 6,67-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2712x1220 пікселів, 50-Мп основна камера для чітких і яскравих знімків. Головні недоліки — перевантажена рекламою оболонка Xiaomi і відсутність зарядного пристрою в комплекті.

Ціна: $290

Nokia G42 5G Фото: expertreviews.co.uk

Nokia G42 5G: легко лагодиться

Унікальність смартфона полягає в ремонтопридатності. Nokia у співпраці з iFixit пропонує недорогі запчастини та інструкції, що дають змогу самостійно замінити акумулятор або порт зарядки всього за п'ять хвилин, не втрачаючи гарантію. Під "капотом" — чипсет Snapdragon 480 Plus 5G і 6 ГБ оперативної пам'яті.

6,56-дюймовий екран і 50-Мп основна камера відповідають сегменту початкового рівня, а з інших плюсів експерти відзначили вражаючу автономність. Слабкі сторони — не найточніше перенесення кольорів дисплея і всього два обіцяних оновлення ПЗ.

Ціна: $106

Google Pixel 7a Фото: expertreviews.co.uk

Google Pixel 7a: найкращий камерофон

Хоча Pixel 7a перебуває на верхній межі бюджетного цінового діапазону, апарат пропонує найкращу якість фото у своєму класі. 64-Мп основна камера і 13-Мп надширококутна в поєднанні з чипом Google Tensor G2 і "магією" програмної обробки створюють знімки, які можна порівняти з флагманами минулих років. До того ж встановлено 6,1-дюймовий OLED-екран.

У системі також присутні фірмові ШІ-інструменти для редагування контенту, такі як Magic Eraser, а стабільні оновлення ПЗ гарантовані до 2028 року. З неприємних нюансів — не найшвидша зарядка потужністю всього 18 Вт.

Ціна: приблизно $300

Honor 200 Lite Фото: expertreviews.co.uk

Honor 200 Lite: найкращий для селфі

Цей смартфон — справжня знахідка для селфі-ентузіастів. Він оснащений 50-Мп фронтальною камерою, яка створює деталізовані та приємні портрети. Основна камера також на висоті — використовується 108-мегапіксельний датчик. Довершують картину 6,7-дюймовий AMOLED-екран і процесор Mediatek Dimensity 6080, якого вистачає для повсякденних завдань.

Корпус у телефона тонкий і легкий, але часом автономної роботи аж ніяк не пожертвували: Honor 200 Lite пропрацював понад 25 годин у тестах. Для інтенсивних ігор, утім, модель не підходить, оскільки продуктивність не дуже висока.

Ціна: приблизно $240

Раніше Фокус писав про найкращі смартфони 2025 року для ігор і розваг: які новинки увійшли в топ-5. Сучасні ігрові смартфони — це не просто пристрої з потужним процесором. Вони пропонують просунуті системи охолодження, геймерські кнопки, оптимізоване ПЗ і не тільки. Експерти назвали шість найкращих моделей 2025 року, які підійдуть і для ігор, і як універсальні флагмани.