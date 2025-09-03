Названы самые мощные Android-смартфоны в мире: какие модели вошли в топ-10 (фото)

Специалисты бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных Android-гаджетов в августе 2025 года. Четвёртый месяц подряд список возглавляет игровой флагман Red Magic 10S Pro+. В целом же в топе доминируют новинки на процессорах Qualcomm.

Рейтинг AnTuTu — один из самых наглядных индикаторов быстродействия смартфонов. Пользователи тестируют в нем различные модели, чтобы узнать свой балл. Затем команда бенчмарка усредняет значения всех прогонов теста с каждого устройства и составляет рейтинг лучших. В актуальном списке почти все места заняли аппараты на базе передовых чипсетов Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400+, пишет Gizmochina.

Лидером с результатом 2 947 567 баллов стал Red Magic 10S Pro+. Он оснащен специальной, разогнанной версией чипа Snapdragon 8 Elite Leading Edition, где частота главного ядра увеличена до 4,47 ГГц. Второе место занял камерофон Vivo X200 Ultra (2 899 541 балл). Хотя в телефоне сделали упор на качество съемки, по чистой мощи он не уступает конкурентам. Тройку замыкает iQOO Neo 10 Pro+ (2 875 495 баллов), который традиционно предлагает флагманские цифры по более доступной цене.

Так выглядит Red Magic 10S Pro+ — мощнейший Android-флагман в мире, согласно рейтинг Фото: vopmart.com

Топ-10 самых мощных Android-смартфонов (август 2025):

Red Magic 10S Pro+ (2 947 567) Vivo X200 Ultra (2 899 541) iQOO Neo 10 Pro+ (2 875 495) Vivo X200s (2 850 560) Honor GT Pro (2 845 597) OnePlus 13 (2 707 640) iQOO 13 (2 678 652) OPPO Find X8 Ultra (2 671 371) Redmi K80 Ultra (2 667 221) OnePlus Ace 5 Pro (2 659 857)

Стоит учитывать, что этот перечень составили из моделей, ориентированных на китайский рынок, и не все из них продаются глобально. Впрочем, лидерство нынешних флагманов будет недолгим. Уже в сентябре Qualcomm представит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а MediaTek — Dimensity 9500. По слухам, первые устройства на этих чипах смогут преодолеть отметку в 4 миллиона баллов в AnTuTu. А значит, следующий этап гонки производительности уже не за горами.

