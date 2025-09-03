Названы самые мощные Android-смартфоны в мире: какие модели вошли в топ-10 (фото)
Специалисты бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных Android-гаджетов в августе 2025 года. Четвёртый месяц подряд список возглавляет игровой флагман Red Magic 10S Pro+. В целом же в топе доминируют новинки на процессорах Qualcomm.
Рейтинг AnTuTu — один из самых наглядных индикаторов быстродействия смартфонов. Пользователи тестируют в нем различные модели, чтобы узнать свой балл. Затем команда бенчмарка усредняет значения всех прогонов теста с каждого устройства и составляет рейтинг лучших. В актуальном списке почти все места заняли аппараты на базе передовых чипсетов Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400+, пишет Gizmochina.
Лидером с результатом 2 947 567 баллов стал Red Magic 10S Pro+. Он оснащен специальной, разогнанной версией чипа Snapdragon 8 Elite Leading Edition, где частота главного ядра увеличена до 4,47 ГГц. Второе место занял камерофон Vivo X200 Ultra (2 899 541 балл). Хотя в телефоне сделали упор на качество съемки, по чистой мощи он не уступает конкурентам. Тройку замыкает iQOO Neo 10 Pro+ (2 875 495 баллов), который традиционно предлагает флагманские цифры по более доступной цене.
Топ-10 самых мощных Android-смартфонов (август 2025):
- Red Magic 10S Pro+ (2 947 567)
- Vivo X200 Ultra (2 899 541)
- iQOO Neo 10 Pro+ (2 875 495)
- Vivo X200s (2 850 560)
- Honor GT Pro (2 845 597)
- OnePlus 13 (2 707 640)
- iQOO 13 (2 678 652)
- OPPO Find X8 Ultra (2 671 371)
- Redmi K80 Ultra (2 667 221)
- OnePlus Ace 5 Pro (2 659 857)
Стоит учитывать, что этот перечень составили из моделей, ориентированных на китайский рынок, и не все из них продаются глобально. Впрочем, лидерство нынешних флагманов будет недолгим. Уже в сентябре Qualcomm представит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а MediaTek — Dimensity 9500. По слухам, первые устройства на этих чипах смогут преодолеть отметку в 4 миллиона баллов в AnTuTu. А значит, следующий этап гонки производительности уже не за горами.
