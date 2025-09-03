Названо найпотужніші Android-смартфони у світі: які моделі увійшли до топ-10 (фото)

Фахівці бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий рейтинг найпродуктивніших Android-гаджетів у серпні 2025 року. Четвертий місяць поспіль список очолює ігровий флагман Red Magic 10S Pro+. Загалом же в топі домінують новинки на процесорах Qualcomm.

Рейтинг AnTuTu — один з найбільш наочних індикаторів швидкодії смартфонів. Користувачі тестують у ньому різні моделі, щоб дізнатися свій бал. Потім команда бенчмарка усереднює значення всіх прогонів тесту з кожного пристрою і складає рейтинг найкращих. В актуальному списку майже всі місця посіли апарати на базі передових чипсетів Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400+, пише Gizmochina.

Лідером з результатом 2 947 567 балів став Red Magic 10S Pro+. Він оснащений спеціальною, розігнаною версією чипа Snapdragon 8 Elite Leading Edition, де частота головного ядра збільшена до 4,47 ГГц. Друге місце посів камерофон Vivo X200 Ultra (2 899 541 бал). Хоча в телефоні зробили акцент на якість зйомки, за чистою потужністю він не поступається конкурентам. Трійку замикає iQOO Neo 10 Pro+ (2 875 495 балів), який традиційно пропонує флагманські цифри за більш доступною ціною.

Так виглядає Red Magic 10S Pro+ — найпотужніший Android-флагман у світі, згідно з рейтингом Фото: vopmart.com

Топ-10 найпотужніших Android-смартфонів (серпень 2025):

Red Magic 10S Pro+ (2 947 567) Vivo X200 Ultra (2 899 541) iQOO Neo 10 Pro+ (2 875 495) Vivo X200s (2 850 560) Honor GT Pro (2 845 597) OnePlus 13 (2 707 640) iQOO 13 (2 678 652) OPPO Find X8 Ultra (2 671 371) Redmi K80 Ultra (2 667 221) OnePlus Ace 5 Pro (2 659 857)

Варто враховувати, що цей перелік склали з моделей, орієнтованих на китайський ринок, і не всі з них продаються глобально. Утім, лідерство нинішніх флагманів буде недовгим. Уже у вересні Qualcomm представить процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а MediaTek — Dimensity 9500. З чуток, перші пристрої на цих чіпах зможуть подолати позначку в 4 мільйони балів в AnTuTu. А отже, наступний етап перегонів продуктивності вже не за горами.

