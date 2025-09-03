Названо найпотужніші Android-смартфони у світі: які моделі увійшли до топ-10 (фото)
Фахівці бенчмарка AnTuTu опублікували свіжий рейтинг найпродуктивніших Android-гаджетів у серпні 2025 року. Четвертий місяць поспіль список очолює ігровий флагман Red Magic 10S Pro+. Загалом же в топі домінують новинки на процесорах Qualcomm.
Рейтинг AnTuTu — один з найбільш наочних індикаторів швидкодії смартфонів. Користувачі тестують у ньому різні моделі, щоб дізнатися свій бал. Потім команда бенчмарка усереднює значення всіх прогонів тесту з кожного пристрою і складає рейтинг найкращих. В актуальному списку майже всі місця посіли апарати на базі передових чипсетів Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400+, пише Gizmochina.
Лідером з результатом 2 947 567 балів став Red Magic 10S Pro+. Він оснащений спеціальною, розігнаною версією чипа Snapdragon 8 Elite Leading Edition, де частота головного ядра збільшена до 4,47 ГГц. Друге місце посів камерофон Vivo X200 Ultra (2 899 541 бал). Хоча в телефоні зробили акцент на якість зйомки, за чистою потужністю він не поступається конкурентам. Трійку замикає iQOO Neo 10 Pro+ (2 875 495 балів), який традиційно пропонує флагманські цифри за більш доступною ціною.
Топ-10 найпотужніших Android-смартфонів (серпень 2025):
- Red Magic 10S Pro+ (2 947 567)
- Vivo X200 Ultra (2 899 541)
- iQOO Neo 10 Pro+ (2 875 495)
- Vivo X200s (2 850 560)
- Honor GT Pro (2 845 597)
- OnePlus 13 (2 707 640)
- iQOO 13 (2 678 652)
- OPPO Find X8 Ultra (2 671 371)
- Redmi K80 Ultra (2 667 221)
- OnePlus Ace 5 Pro (2 659 857)
Варто враховувати, що цей перелік склали з моделей, орієнтованих на китайський ринок, і не всі з них продаються глобально. Утім, лідерство нинішніх флагманів буде недовгим. Уже у вересні Qualcomm представить процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а MediaTek — Dimensity 9500. З чуток, перші пристрої на цих чіпах зможуть подолати позначку в 4 мільйони балів в AnTuTu. А отже, наступний етап перегонів продуктивності вже не за горами.
Раніше Фокус писав про найкращі бюджетні смартфони 2025 року: Motorola, Xiaomi, Pixel від 100 доларів (фото). Часи, коли недорогі смартфони мали купу компромісів, минули. Сьогодні в бюджетному сегменті є пристрої з хорошою швидкодією, якісними камерами і довгою підтримкою ПЗ. Експерти протестували десятки моделей і назвали п'ять найкращих у 2025 році.