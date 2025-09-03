Литиевые аккумуляторы станут намного дешевле и мощнее: поможет египетский песок

Ученые обнаружили, что обычный минерал из черного египетского песка может заменить графит в литиевых аккумуляторах, сделав их дешевле, экологичнее и долговечнее. Открытие способно значительно модернизировать текущие аккумуляторные технологии.

Речь идет об ильмените — минерале на основе оксида железа и титана, который в изобилии встречается в природе. Исследователи выяснили, что его можно использовать в качестве анода в литий-ионных батареях, и это дает целый ряд преимуществ по сравнению с традиционным графитом, пишет bioengineer.org.

Досадная проблема графитовых анодов состоит в том, что их производство наносит вред экологии, а запасы сырья ограничены. Ильменит же — природный и широко распространенный минерал, добыча которого менее вредна, а использование местных источников снижает выбросы от транспортировки.

Но дело не только в экологии. Лабораторные тесты показали, что уникальная кристаллическая структура ильменита позволяет ему эффективно накапливать и высвобождать ионы лития. Этот процесс важен для ключевых показателей аккумулятора. Батареи с анодом из ильменита показали значительно лучшую стабильность в циклах зарядки-разрядки по сравнению с графитовыми аналогами.

Поскольку ильменит — доступное и дешевое сырье, его использование может значительно снизить стоимость производства литий-ионных аккумуляторов. Это, в свою очередь, сделает электромобили и системы хранения энергии более доступными для массового потребителя.

