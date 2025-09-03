Літієві акумулятори стануть набагато дешевшими і потужнішими: допоможе єгипетський пісок

Вчені виявили, що звичайний мінерал із чорного єгипетського піску може замінити графіт у літієвих акумуляторах, зробивши їх дешевшими, екологічнішими і довговічнішими. Відкриття здатне значно модернізувати поточні акумуляторні технології.

Йдеться про ільменіт — мінерал на основі оксиду заліза і титану, який удосталь зустрічається в природі. Дослідники з'ясували, що його можна використовувати як анод у літій-іонних батареях, і це дає цілу низку переваг порівняно з традиційним графітом, пише bioengineer.org.

Прикра проблема графітових анодів полягає в тому, що їхнє виробництво завдає шкоди екології, а запаси сировини обмежені. Ільменіт же — природний і широко поширений мінерал, видобуток якого менш шкідливий, а використання місцевих джерел знижує викиди від транспортування.

Але справа не тільки в екології. Лабораторні тести засвідчили, що унікальна кристалічна структура ільменіту дає йому змогу ефективно накопичувати і вивільняти іони літію. Цей процес важливий для ключових показників акумулятора. Батареї з анодом з ільменіту показали значно кращу стабільність у циклах заряджання-розряджання порівняно з графітовими аналогами.

Оскільки ільменіт — доступна і дешева сировина, його використання може значно знизити вартість виробництва літій-іонних акумуляторів. Це, своєю чергою, зробить електромобілі та системи зберігання енергії доступнішими для масового споживача.

