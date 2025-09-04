Культовый Samsung больше не получит обновлений: пора прощаться с Galaxy Note 20

Samsung прекращает выпуск обновлений ПО для Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra — последних представителей легендарной линейки фаблетов.

Related video

Технически крупные апдейты ОС для телефонов остановились в 2023-м на версии Android 13 и One UI 5.1. Но после этого еще два года выпускались патчи безопасности для закрытия уязвимостей. Теперь поддержка прекращена полностью, пишет SamMobile.

В общей сложности Note 20 и Note 20 Ultra получали обновления пять лет с момента дебюта в августе 2020-го. Устройства поступили в продажу на базе Android 10 с прошивкой One UI 2.5. В целом такой срок считается приличным для Android-сегмента, да и сейчас аппараты вполне функциональны. Просто без исправлений безопасности система скоро станет уязвимой для софтовых угроз, а со временем станет сложно пользоваться актуальными приложениями.

В свое время серия Galaxy Note задала тренд на большие экраны: именно эти флагманы подстегнули рынок к наращиванию диагоналей за рамки привычной когда-то границы в 5,5 дюйма. Сейчас на смену этим фаблетам пришли модели Galaxy S Ultra, сохранившие угловатый дизайн и фирменный стилус S Pen. Еще одной интересной альтернативой остаются складные новинки Galaxy Z Fold. Однако есть нюанс: в их случае стилус придется покупать и носить отдельно, так как в корпусе под него нет слота.

Раньше Фокус писал, что Apple в опасности: треть владельцев iPhone готовы перейти на смартфон неожиданного бренда. Новый опрос вскрыл неоднозначную для Apple тенденцию: почти треть нынешних владельцев iPhone готовы перейти на складные смартфоны от Samsung или Google, не дожидаясь, пока Apple выпустит свой аналог.