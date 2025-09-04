Культовий Samsung більше не отримає оновлень: час прощатися з Galaxy Note 20

Samsung припиняє випуск оновлень ПЗ для Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra — останніх представників легендарної лінійки фаблетів.

Технічно великі апдейти ОС для телефонів зупинилися у 2023-му на версії Android 13 і One UI 5.1. Але після цього ще два роки випускалися патчі безпеки для закриття вразливостей. Тепер підтримку припинено повністю, пише SamMobile.

Загалом Note 20 і Note 20 Ultra отримували оновлення п'ять років з моменту дебюту в серпні 2020-го. Пристрої надійшли в продаж на базі Android 10 з прошивкою One UI 2.5. Загалом такий термін вважається пристойним для Android-сегмента, та й зараз апарати цілком функціональні. Просто без виправлень безпеки система скоро стане вразливою для софтових загроз, а згодом стане складно користуватися актуальними додатками.

Свого часу серія Galaxy Note задала тренд на великі екрани: саме ці флагмани підстьобнули ринок до нарощування діагоналей за рамки звичної колись межі в 5,5 дюйма. Зараз на зміну цим фаблетам прийшли моделі Galaxy S Ultra, що зберегли незграбний дизайн і фірмовий стилус S Pen. Ще однією цікавою альтернативою залишаються складні новинки Galaxy Z Fold. Однак є нюанс: у їхньому випадку стилус доведеться купувати і носити окремо, оскільки в корпусі під нього немає слота.

