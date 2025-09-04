Литиевые аккумуляторы уже заменяют: за какой необычной альтернативой будущее

Индийский стартап Offgrid Energy Labs привлек $15 млн на масштабирование производства цинк-бромидных аккумуляторов. Эта технология может стать стать дешевой и безопасной альтернативой литий-ионным батареям, особенно в сфере хранения энергии.

Литий-ионные аккумуляторы доминируют на рынке, но их компромиссы становятся все очевиднее: зависимость от Китая в поставках сырья, экологические проблемы и короткий срок службы. Стартап Offgrid Energy Labs предлагает решение — батареи ZincGel на основе цинка и брома, которые лишены этих недостатков, пишет TechCrunch.

Батареи ZincGel демонстрируют 80-90% эффективности по сравнению с литий-ионными, но при этом их стоимость значительно ниже. Они используют широко распространенные материалы, что снижает зависимость от КНР, а электролит на водной основе делает их практически негорючими.

Главное преимущество ZincGel — долговечность. Элементы способны выдерживать длительные циклы разрядки (6-12 часов) и служат вдвое дольше, чем литий-ионные аналоги. Кроме того, они могут работать при отрицательных температурах (до -10°C) без потери производительности.

Стартап планирует построить демонстрационный завод в Великобритании, а затем — гигафабрику в Индии. Технология уже привлекла внимание крупных игроков отрасли, таких как Shell и Tata Power. Компании тестируют ее для своих нужд.

Хотя цинк в аккумуляторах — не новая идея, Offgrid Energy Labs удалось значительно снизить их стоимость за счет запатентованных технологий. Это делает ZincGel реальной альтернативой литию в стационарных системах хранения энергии, где важны не столько размеры, сколько цена и безопасность.

