Літієві акумулятори вже замінюють: за якою незвичайною альтернативою майбутнє

Індійський стартап Offgrid Energy Labs залучив $15 млн на масштабування виробництва цинк-бромідних акумуляторів. Ця технологія може стати дешевою і безпечною альтернативою літій-іонним батареям, особливо у сфері зберігання енергії.

Літій-іонні акумулятори домінують на ринку, але їхні компроміси стають дедалі очевиднішими: залежність від Китаю в постачанні сировини, екологічні проблеми та короткий термін служби. Стартап Offgrid Energy Labs пропонує рішення — батареї ZincGel на основі цинку і брому, які позбавлені цих недоліків, пише TechCrunch.

Батареї ZincGel демонструють 80-90% ефективності порівняно з літій-іонними, але при цьому їхня вартість значно нижча. Вони використовують широко поширені матеріали, що знижує залежність від КНР, а електроліт на водній основі робить їх практично негорючими.

Головна перевага ZincGel — довговічність. Елементи здатні витримувати тривалі цикли розрядки (6-12 годин) і служать удвічі довше, ніж літій-іонні аналоги. Крім того, вони можуть працювати за негативних температур (до -10°C) без втрати продуктивності.

Стартап планує побудувати демонстраційний завод у Великій Британії, а потім — гігафабрику в Індії. Технологія вже привернула увагу великих гравців галузі, таких як Shell і Tata Power. Компанії тестують її для своїх потреб.

Хоча цинк в акумуляторах — не нова ідея, Offgrid Energy Labs вдалося значно знизити їхню вартість за рахунок запатентованих технологій. Це робить ZincGel реальною альтернативою літію в стаціонарних системах зберігання енергії, де важливі не стільки розміри, скільки ціна та безпека.

