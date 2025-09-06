Лучшие телевизоры 2025 года: эксперты назвали топ-5 моделей на любой бюджет (фото)

На рынке представлен широкий ассортимент телевизоров, и подобрать идеальный вариант нелегко. Эксперты опробовали десятки моделей и назвали пять лучших на 2025 год. В список вошли модели на разный бюджет: от флагманских OLED-решений до доступных и качественных опций.

Related video

Современные телевизоры предлагают не только высокое качество изображения, но и оптимизацию под игры, умные функции и объемный звук. Специалисты издания Expert Reviews протестировали более 80 моделей и назвали своих фаворитов.

Samsung S95D Фото: expertreviews.co.uk

Samsung S95D: лучший OLED

Отличный выбор для тех, кто ищет бескомпромиссное качество. QD-OLED панель обеспечивает рекордную для этого типа матриц яркость (до 1700 нит), глубокий черный цвет и невероятно точную цветопередачу. Это идеальный телевизор для просмотра HDR-контента.

Встроенная 4.2.2-канальная аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos и технологией Object Tracking Sound+ создает по-настоящему иммерсивный звук. Для геймеров предусмотрены четыре порта HDMI 2.1, низкая задержка ввода и удобный игровой хаб. Единственные компромиссы — отсутствие поддержки Dolby Vision и помощника Google Assistant.

TCL P755K Фото: expertreviews.co.uk

TCL P755K: лучший бюджетный вариант

TCL в очередной раз доказывает, что хороший телевизор не обязательно должен быть дорогим. P755K — модель начального уровня, но при этом поддерживает четыре актуальных формата HDR (включая Dolby Vision и HDR10+), что редкость для этого ценового диапазоне.

Несмотря на не самую высокую яркость, контент с расширенным динамическим диапазоном выглядит достойно, а картинка в SDR сбалансирована и обладает хорошей глубиной цвета. Игровые функции также на высоте. В целом это достойный выбор в бюджетном сегменте.

LG C4 Фото: expertreviews.co.uk

LG C4: лучший для геймеров

Серия C от LG давно стала фаворитом для игровых сценариев, и C4 подходит для них как нельзя лучше. Все четыре порта HDMI 2.1 теперь поддерживают разрешение 4K при частоте обновления 144 Гц. Это пригодится владельцам мощных ПК. Поддержка VRR, ALLM и низкая задержка ввода делают модель оптимальным выбором и для консолей.

Помимо игровых функций, это и в целом качественный OLED-телевизор с яркой картинкой и точной цветопередачей. Операционная система webOS 24 функционирует шустро и удобна в эксплуатации. Из минусов — отсутствие поддержки HDR10+ и не самая мощная встроенная аудиосистема.

Panasonic Z95A Фото: expertreviews.co.uk

Panasonic Z95A: лучший по качеству звука

Эксперты назвали аппарат настоящим домашний кинотеатром. Его главная фишка — встроенная 7-канальная аудиосистема 360° Soundscape Pro с поддержкой Dolby Atmos. По качеству звучания она превосходит любой другой телевизор на рынке.

Качество изображения также на высоте: MLA-OLED панель обеспечивает яркую и "сочную" картинку. А работает все под управлением ОС Fire TV. Есть и пару нюансов — только два порта HDMI 2.1 и ограниченный выбор диагоналей (55 и 65 дюймов).

Samsung Q80D Фото: expertreviews.co.uk

Samsung Q80D: лучший по соотношению цены и качества

Для тех, кому нужен качественный телевизор Samsung за умеренную цену, Q80D — разумный выбор. Его QLED-панель с локальным затемнением обеспечивает высокую яркость, отличный контраст и яркие цвета.

Все четыре порта HDMI поддерживают игровые опции, а операционная система Tizen остается одной из самых функциональных на рынке. Встроенный звук с технологией Object Tracking Sound тоже на удивление хорош для телевизоров данного класса.

Раньше Фокус писал, что телевизоры вступают в новую эру: как прорывная технология "прокачает" качество картинки. Компания Dolby представила Dolby Vision 2 — cвежее поколение фирменной технологии улучшения изображения. Этот стандарт не только сделает картинку ярче и контрастнее, но и научит телевизоры автоматически подстраиваться под контент и освещение в комнате.