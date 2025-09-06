Найкращі телевізори 2025 року: експерти назвали топ 5 моделей на будь-який бюджет (фото)

На ринку представлений широкий асортимент телевізорів, і підібрати ідеальний варіант нелегко. Експерти випробували десятки моделей і назвали п'ять найкращих на 2025 рік. До списку увійшли моделі на різний бюджет: від флагманських OLED-рішень до доступних і якісних опцій.

Сучасні телевізори пропонують не лише високу якість зображення, а й оптимізацію під ігри, розумні функції та об'ємний звук. Фахівці видання Expert Reviews протестували понад 80 моделей і назвали своїх фаворитів.

Samsung S95D Фото: expertreviews.co.uk

Samsung S95D: найкращий OLED

Чудовий вибір для тих, хто шукає безкомпромісну якість. QD-OLED панель забезпечує рекордну для цього типу матриць яскравість (до 1700 ніт), глибокий чорний колір і неймовірно точну передачу кольору. Це ідеальний телевізор для перегляду HDR-контенту.

Вбудована 4.2.2-канальна аудіосистема з підтримкою Dolby Atmos і технологією Object Tracking Sound+ створює по-справжньому імерсивний звук. Для геймерів передбачено чотири порти HDMI 2.1, низька затримка введення і зручний ігровий хаб. Єдині компроміси — відсутність підтримки Dolby Vision і помічника Google Assistant.

TCL P755K Фото: expertreviews.co.uk

TCL P755K: найкращий бюджетний варіант

TCL вкотре доводить, що хороший телевізор не обов'язково повинен бути дорогим. P755K — модель початкового рівня, але при цьому підтримує чотири актуальні формати HDR (включно з Dolby Vision і HDR10+), що рідкість для цього цінового діапазону.

Незважаючи на не найвищу яскравість, контент з розширеним динамічним діапазоном має гідний вигляд, а картинка в SDR збалансована і має гарну глибину кольору. Ігрові функції також на висоті. Загалом це гідний вибір у бюджетному сегменті.

LG C4 Фото: expertreviews.co.uk

LG C4: найкращий для геймерів

Серія C від LG давно стала фаворитом для ігрових сценаріїв, і C4 підходить для них якнайкраще. Усі чотири порти HDMI 2.1 тепер підтримують роздільну здатність 4K при частоті оновлення 144 Гц. Це стане в пригоді власникам потужних ПК. Підтримка VRR, ALLM і низька затримка введення роблять модель оптимальним вибором і для консолей.

Крім ігрових функцій, це і загалом якісний OLED-телевізор з яскравою картинкою і точною передачею кольору. Операційна система webOS 24 функціонує спритно і зручна в експлуатації. З мінусів — відсутність підтримки HDR10+ і не найпотужніша вбудована аудіосистема.

Panasonic Z95A Фото: expertreviews.co.uk

Panasonic Z95A: найкращий за якістю звуку

Експерти назвали апарат справжнім домашній кінотеатром. Його головна фішка — вбудована 7-канальна аудіосистема 360° Soundscape Pro з підтримкою Dolby Atmos. За якістю звучання вона перевершує будь-який інший телевізор на ринку.

Якість зображення також на висоті: MLA-OLED панель забезпечує яскраву і "соковиту" картинку. А працює все під управлінням ОС Fire TV. Є й кілька нюансів — тільки два порти HDMI 2.1 і обмежений вибір діагоналей (55 і 65 дюймів).

Samsung Q80D Фото: expertreviews.co.uk

Samsung Q80D: найкращий за співвідношенням ціни та якості

Для тих, кому потрібен якісний телевізор Samsung за помірну ціну, Q80D — розумний вибір. Його QLED-панель із локальним затемненням забезпечує високу яскравість, відмінний контраст і яскраві кольори.

Усі чотири порти HDMI підтримують ігрові опції, а операційна система Tizen залишається однією з найбільш функціональних на ринку. Вбудований звук з технологією Object Tracking Sound теж напрочуд гарний для телевізорів цього класу.

