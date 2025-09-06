Почти флагманы, но дешевле: названы 5 лучших смартфонов по цене до 600 долларов (фото)

Купить смартфон, близкий по качеству к топовым моделям, за гораздо меньшие деньги сегодня вполне реально. В сегменте субфлагманов у телефонов быстрые чипсеты, отличные камеры и приятный дизайн. В подборке — пять привлекательных гаджетов от крупных брендов.

Разница в опыте эксплуатации между устройством за $1000 и смартфоном примерно за половину этой суммы сейчас минимальна для большинства потребителей, пишет Gizchina. Вот аппараты, на которые стоит обратить внимание.

Google Pixel 9 Фото: Phone Arena

Google Pixel 9

Сбалансированный флагман 2024 года сейчас заметно подешевел. Он предлагает "чистую" ОС Android, гарантированные обновления в течение пяти лет и передовые камеры. 50-мегапиксельный основной фотосенсор в сочетании с программной обработкой от Google создает снимки, часто превосходящие результаты даже более поздних моделей. В наличии также 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и процессор Tensor G4, заточенный под ИИ-задачи — хорошая связка, довершающая картину.

Цена: примерно от $400

Apple iPhone 14 Pro Фото: phonearena.com

Apple iPhone 14 Pro

В этом году cмартфон 2022 года от Apple можно найти по цене менее $600, особенно если обратиться к б/у площадкам. И это оптимальный выбор для поклонников экосистемы бренда. Чип A16 Bionic до сих пор обеспечивает высокую производительность, а камера на 48 Мп делает хорошие снимки. Для многих плюсом будет компактный 6,1-дюймовый экран Super Retina XDR с поддержкой 120 Гц. А благодаря долгой поддержке iOS телефон еще много лет не будет считаться устаревшим.

Цена (новый): от $640

OnePlus 13R Фото: phonearena.com

OnePlus 13R

Достойная опция для тех, кто ценит быстродействие и яркий AMOLED-дисплей. Процессор Snapdragon 8 Gen 3 все еще с легкостью справится с любыми тяжелыми задачами. Другое преимущество — сверхбыстрая зарядка, восполняющая огромный аккумулятор на 6000 мАч примерно за полчаса. Камера здесь уступает Pixel и iPhone, но для повседневных кадров ее более чем достаточно.

Цена: от $520

Samsung Galaxy S24 FE Фото: phonearena.com

Samsung Galaxy S24 FE

"Фанатская" версия флагмана от Samsung традиционно предлагает ключевые возможности старших моделей по более доступной цене. S24 FE оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой развертки 120 Гц, производительным чипом Exynos 2400e и надежной камерой. Важный бонус — гарантированная поддержка обновлениями в течение пяти лет.

Цена: от $399

Samsung Galaxy S25 Фото: Phone Arena

Samsung Galaxy S25

Актуальная базовая модель S-серии от Samsung тоже значительно подешевела с начала года и ничуть не устарела. Galaxy S25 предлагает премиальный дизайн с тонкими рамками, яркий 6,2-дюймовый AMOLED-экран (120 Гц) и мощнейший на сегодня процессор Snapdragon 8 Elite. Продвинутые ИИ-алгоритмы обработки фото делают его одним из лучших в классе по части вечерней съемки. К тому же получать обновления Android смартфон будет в течение целых семи лет.

Цена: от $620

