Майже флагмани, але дешевше: названо 5 найкращих смартфонів за ціною до 600 доларів (фото)

Купити смартфон, близький за якістю до топових моделей, за набагато менші гроші сьогодні цілком реально. У сегменті субфлагманів у телефонів швидкі чіпсети, відмінні камери і приємний дизайн. У добірці — п'ять привабливих гаджетів від великих брендів.

Різниця в досвіді експлуатації між пристроєм за $1000 і смартфоном приблизно за половину цієї суми зараз мінімальна для більшості споживачів, пише Gizchina. Ось апарати, на які варто звернути увагу.

Google Pixel 9 Фото: Phone Arena

Google Pixel 9

Збалансований флагман 2024 року зараз помітно подешевшав. Він пропонує "чисту" ОС Android, гарантовані оновлення протягом п'яти років і передові камери. 50-мегапіксельний основний фотосенсор у поєднанні з програмним опрацюванням від Google створює знімки, які часто перевершують результати навіть пізніших моделей. У наявності також 6,3-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 120 Гц і процесор Tensor G4, заточений під ШІ-завдання — хороша зв'язка, що довершує картину.

Ціна: приблизно від $400

Apple iPhone 14 Pro Фото: phonearena.com

Apple iPhone 14 Pro

Цього року смартфон 2022 року від Apple можна знайти за ціною менше ніж $600, особливо якщо звернутися до б/в майданчиків. І це оптимальний вибір для шанувальників екосистеми бренду. Чип A16 Bionic досі забезпечує високу продуктивність, а камера на 48 Мп робить хороші знімки. Для багатьох плюсом буде компактний 6,1-дюймовий екран Super Retina XDR з підтримкою 120 Гц. А завдяки довгій підтримці iOS телефон ще багато років не вважатиметься застарілим.

Ціна (новий): від $640

OnePlus 13R Фото: phonearena.com

OnePlus 13R

Гідна опція для тих, хто цінує швидкодію і яскравий AMOLED-дисплей. Процесор Snapdragon 8 Gen 3 все ще з легкістю впорається з будь-якими важкими завданнями. Інша перевага — надшвидка зарядка, що заповнює величезний акумулятор на 6000 мАг приблизно за півгодини. Камера тут поступається Pixel і iPhone, але для повсякденних кадрів її більш ніж достатньо.

Ціна: від $520

Samsung Galaxy S24 FE Фото: phonearena.com

Samsung Galaxy S24 FE

"Фанатська" версія флагмана від Samsung традиційно пропонує ключові можливості старших моделей за доступнішою ціною. S24 FE оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-екраном з частотою розгортки 120 Гц, продуктивним чипом Exynos 2400e і надійною камерою. Важливий бонус — гарантована підтримка оновленнями протягом п'яти років.

Ціна: від $399

Samsung Galaxy S25 Фото: Phone Arena

Samsung Galaxy S25

Актуальна базова модель S-серії від Samsung теж значно подешевшала з початку року і анітрохи не застаріла. Galaxy S25 пропонує преміальний дизайн з тонкими рамками, яскравий 6,2-дюймовий AMOLED-екран (120 Гц) і найпотужніший на сьогодні процесор Snapdragon 8 Elite. Просунуті ШІ-алгоритми обробки фото роблять його одним із найкращих у класі щодо вечірньої зйомки. До того ж отримувати оновлення Android смартфон буде протягом цілих семи років.

Ціна: від $620

