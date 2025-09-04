Никогда не ведитесь на это: 6 мифов про технику, крадущую ваши деньги и время

Мир технологий полон мифов, которые заставляют нас тратить лишние деньги. От дорогих кабелей, которые якобы улучшают картинку, до одержимости мегапикселями — собрали 6 главных заблуждений, в которые давно пора перестать верить.

Производители и продавцы техники часто используют уловки и полуправду, чтобы продать нам более дорогие или ненужные продукты. Эксперты издания makeuseof.com разоблачили самые популярные из них.

"Дорогие кабели улучшают качество"

На полках магазинов можно найти HDMI-кабели и за $10, и за $100. Продавцы уверяют, что дорогие кабели обеспечивают лучшее изображение и звук, но это неправда. Цифровой сигнал состоит из единиц и нулей — он либо доходит до устройства без потерь, либо нет. Кабель за $10 справится с этой задачей так же хорошо, как и его дорогой аналог. Переплачивать есть смысл только за повышенную прочность или длину провода.

"Больше мегапикселей — лучше камера"

Число мегапикселей влияет в первую очередь на размер изображения, а не на его качество. Да, детализация формально повышается вместе с разрешением. Но чтобы картинка была приятной в целом и не имела цифровых шумов, куда важнее размер фотосенсора и его матрицы. Чем он крупнее, тем больше света попадает в камеру. Даже 12-Мп датчик способен снимать лучше 200-мегапиксельного, если он больше и оснащен более качественной оптикой.

Этот нюанс особенно актуален для смартфонов, где физика ограничивает возможный размер сенсора. "Упаковать" в малую площадь кучу мегапикселей — распространенный трюк среди вендоров, который хорош для маркетинга, но не всегда дает наилучшее качество. Многие бренды вроде Apple и Google годами ставили 12-Мп камеры, оставаясь лидерами в мобильной фотографии.

"Большой телевизор — лучшее качество"

Утверждение "больше — значит лучше" не всегда оправдывает себя на практике. Если сидеть слишком близко к огромному экрану с невысоким разрешением, вы будете видеть пиксели, а глаза — быстро уставать. Для 65-дюймового 4K-телевизора оптимальное расстояние — 2-3 метра. Если ваша комната меньше, лучше выбрать диагональ поскромнее.

"Антивирус нужен на каждом устройстве"

Времена, когда антивирус был обязателен, прошли. Современные операционные системы, такие как Windows 11, актуальные macOS и Android, имеют мощную встроенную защиту. Для большинства пользователей, которые не посещают сомнительные сайты и не скачивают пиратский софт, этого более чем достаточно. Платный антивирус часто попросту дублирует уже имеющиеся функции и замедляет систему.

"Новая техника всегда лучше"

Компании заинтересованы в том, чтобы мы меняли гаджеты каждый год, но здесь важны нюансы. Иногда при выборе смартфона стоит обратить внимание на прошлогодний флагман, упавший в цене, а не на самый новый "середняк". Все потому, что устройства премиального класса лучше сохраняют свою актуальность, чем более дешевые аналоги. И даже двух-трехлетний ноутбук наверняка отлично справляется с повседневными задачами.

Словом, зачастую выгоднее покупать модели прошлых лет со скидкой, чем гнаться за новинками. Не говоря уже о том, что в новой технике иногда отходят от успешной концепции предшественника, внедряя непрошенные или неудачные новшества. Перед покупками стоит изучать обзоры и честные отзывы.

"Расширенная гарантия — это выгодно"

Большинство гаджетов имеют гарантию от производителя, которая покрывает заводской брак. Расширенная гарантия — это, по сути, страховка от несчастного случая, который, скорее всего, не произойдет. Нередко дешевле один раз заплатить за ремонт, чем годами платить за страховку, которой вы никогда не воспользуетесь.

