Ніколи не ведіться на це: 6 міфів про техніку, що краде ваші гроші та час

Світ технологій сповнений міфів, які змушують нас витрачати зайві гроші. Від дорогих кабелів, які нібито покращують картинку, до одержимості мегапікселями — зібрали 6 головних хибних думок, у які давно вже час перестати вірити.

Виробники та продавці техніки часто використовують хитрощі та напівправду, щоб продати нам дорожчі або непотрібні продукти. Експерти видання makeuseof.com викрили найпопулярніші з них.

"Дорогі кабелі покращують якість"

На полицях магазинів можна знайти HDMI-кабелі і за $10, і за $100. Продавці запевняють, що дорогі кабелі забезпечують краще зображення і звук, але це неправда. Цифровий сигнал складається з одиниць і нулів — він або доходить до пристрою без втрат, або ні. Кабель за $10 впорається з цим завданням так само добре, як і його дорогий аналог. Переплачувати є сенс тільки за підвищену міцність або довжину дроту.

"Більше мегапікселів — краща камера"

Число мегапікселів впливає насамперед на розмір зображення, а не на його якість. Так, деталізація формально підвищується разом з роздільною здатністю. Але щоб картинка була приємною загалом і не мала цифрових шумів, набагато важливішим є розмір фотосенсора і його матриці. Чим він більший, тим більше світла потрапляє в камеру. Навіть 12-Мп датчик здатний знімати краще за 200-мегапіксельний, якщо він більший і оснащений якіснішою оптикою.

Цей нюанс особливо актуальний для смартфонів, де фізика обмежує можливий розмір сенсора. "Упакувати" в малу площу купу мегапікселів — поширений трюк серед вендорів, який хороший для маркетингу, але не завжди дає найкращу якість. Багато брендів на кшталт Apple і Google роками ставили 12-Мп камери, залишаючись лідерами в мобільній фотографії.

"Великий телевізор — найкраща якість"

Твердження "більше — значить краще" не завжди виправдовує себе на практиці. Якщо сидіти надто близько до величезного екрана з невисокою роздільною здатністю, ви бачитимете пікселі, а очі — швидко втомлюватимуться. Для 65-дюймового 4K-телевізора оптимальна відстань — 2-3 метри. Якщо ваша кімната менша, краще вибрати діагональ скромнішу.

"Антивірус потрібен на кожному пристрої"

Часи, коли антивірус був обов'язковим, минули. Сучасні операційні системи, такі як Windows 11, актуальні macOS та Android, мають потужний вбудований захист. Для більшості користувачів, які не відвідують сумнівні сайти і не завантажують піратський софт, цього більш ніж достатньо. Платний антивірус часто просто дублює вже наявні функції та уповільнює систему.

"Нова техніка завжди краща"

Компанії зацікавлені в тому, щоб ми змінювали гаджети щороку, але тут важливі нюанси. Іноді під час вибору смартфона варто звернути увагу на минулорічний флагман, що впав у ціні, а не на найновіший "середняк". Усе тому, що пристрої преміального класу краще зберігають свою актуальність, ніж дешевші аналоги. І навіть дво-трирічний ноутбук напевно відмінно справляється з повсякденними завданнями.

Словом, часто вигідніше купувати моделі минулих років зі знижкою, ніж гнатися за новинками. Не кажучи вже про те, що в новій техніці іноді відходять від успішної концепції попередника, впроваджуючи непрохані або невдалі нововведення. Перед покупками варто вивчати огляди і чесні відгуки.

"Розширена гарантія — це вигідно"

Більшість гаджетів мають гарантію від виробника, яка покриває заводський брак. Розширена гарантія — це, по суті, страховка від нещасного випадку, який, найімовірніше, не станеться. Нерідко дешевше один раз заплатити за ремонт, ніж роками платити за страховку, якою ви ніколи не скористаєтеся.

