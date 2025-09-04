Samsung выпустила удешевленный флагман для масс: чем удивляет Galaxy S25 FE (фото)

Samsung представила Galaxy S25 FE — более доступную версию фирменного флагмана 2025 года, сохраняющую главные фишки оригинала. Новинка стала тоньше, легче и получила более емкий аккумулятор.

Related video

Новый Galaxy S25 FE сохранил 6,7-дюймовый 120-герцевый экран, как у предшественника, но при этом стал значительно компактнее благодаря уменьшенным рамкам. Толщина корпуса составляет всего 7,4 мм, а вес — 190 грамм. Это делает аппарат более удобным для использования одной рукой, пишет 9to5google.com.

Несмотря на это, емкость аккумулятора выросла до 4900 мАч, а мощность зарядки осталась на уровне 45 Вт. За производительность отвечает процессоор Exynos 2400 — стандартная, а не урезанная версия флагманского чипа, как в прошлом году. Решение должно обеспечить более плавное быстродействие, что также пригодится для ИИ-функций Galaxy AI.

Задняя панель Samsung Galaxy S25 FE Фото: Phone Arena

А вот камеры остались без изменений: основной 50-Мп сенсор, 12-Мп сверхширокоугольный и 8-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Единственное обновление в этом плане — 12-мегапиксельная фронтальная камера. Смартфон функционирует под управлением ОС Android 16 с оболочкой One UI 8 из коробки.

По первым впечатлениям журналистов, S25 FE — это добротный, но немного "скучный" смартфон без каких-либо выдающихся особенностей. Однако его главное преимущество — соотношение цены и качества. При стоимости в $650 он предлагает почти топовый опыт эксплуатации за более разумные деньги.

Раньше Фокус сообщал, что культовый Samsung больше не получит обновлений. Samsung прекращает выпуск обновлений ПО для Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra — последних представителей легендарной линейки фаблетов.