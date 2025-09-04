Samsung випустила здешевлений флагман для мас: чим дивує Galaxy S25 FE (фото)

Samsung представила Galaxy S25 FE — більш доступну версію фірмового флагмана 2025 року, що зберігає головні фішки оригіналу. Новинка стала тоншою, легшою і отримала більш ємний акумулятор.

Related video

Новий Galaxy S25 FE зберіг 6,7-дюймовий 120-герцевий екран, як у попередника, але при цьому став значно компактнішим завдяки зменшеним рамкам. Товщина корпусу становить усього 7,4 мм, а вага — 190 грамів. Це робить апарат більш зручним для використання однією рукою, пише 9to5google.com.

Незважаючи на це, ємність акумулятора зросла до 4900 мАг, а потужність зарядки залишилася на рівні 45 Вт. За продуктивність відповідає процесор Exynos 2400 — стандартна, а не урізана версія флагманського чіпа, як минулого року. Рішення має забезпечити більш плавну швидкодію, що також стане в пригоді для ШІ-функцій Galaxy AI.

Задня панель Samsung Galaxy S25 FE Фото: Phone Arena

А ось камери залишилися без змін: основний 50-Мп сенсор, 12-Мп надширококутний і 8-Мп телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом. Єдине оновлення в цьому плані — 12-мегапіксельна фронтальна камера. Смартфон функціонує під управлінням ОС Android 16 з оболонкою One UI 8 з коробки.

За першими враженнями журналістів, S25 FE — це добротний, але дещо "нудний" смартфон без якихось видатних особливостей. Однак його головна перевага — співвідношення ціни та якості. При вартості в $650 він пропонує майже топовий досвід експлуатації за більш розумні гроші.

Раніше Фокус повідомляв, що культовий Samsung більше не отримає оновлень. Samsung припиняє випуск оновлень ПЗ для Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra — останніх представників легендарної лінійки фаблетів.