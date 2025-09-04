Не покупайте смартфон прямо сейчас: цены скоро рухнут. Известно когда это случится

Если вы планируете обновить смартфон, сейчас худшее время для покупки. Уже через несколько недель выйдут новые флагманы, а на старые модели будут продаваться по скидкам. Рассказываем, почему стоит подождать.

Хотя новые смартфоны выходят круглый год, индустрия следует предсказуемому циклу. И скоро наступит "горячий" сезон осенних анонсов и зимних распродаж. Поэтому покупка нового телефона в данный момент — не лучшая идея, пишет Gizmochina.

Скоро выйдут новые флагманские гаджеты. Главные анонсы года традиционно приходятся на осень. Apple вот-вот представит линейку iPhone 17, а вслед за ней, начиная с октября, свои устройства покажут Xiaomi, Oppo и Vivo. В начале следующего года дебютирует серия Samsung Galaxy S26. Это значит, что уже через пару месяцев рынок заполонят новинки.

Цены на старые модели наверняка начнут снижаться. С выходом новых устройств прошлогодние флагманы всегда значительно дешевеют. Например, сразу после анонса iPhone 17 стоимость iPhone 16 скорее всего упадет. Тот же исход ожидается в случае с Samsung и Google. Если немного подождать, можно будет приобрести почти топовый смартфон со значительной скидкой.

Кроме того, грядут важные технические апгрейды. Во второй половине 2025-го выйдет следующее поколение процессоров Snapdragon. Они обеспечат прирост быстродействия и энергоэффективности. Производители готовят телефоны с еще более емкими аккумуляторами, а функции искусственного интеллекта станут еще "умнее".

Наконец, ближе к концу года стартует сезон праздничных распродаж: Черная пятница, рождественские и новогодние акции. В это время скидки будут не только на флагманы, но и на более доступные модели среднего и бюджетного классов. Таким образом, если не торопитесь, то сможете купить тот же смартфон, который присматриваете сейчас, по более выгодной цене.

