Не купуйте смартфон просто зараз: ціни скоро впадуть. Відомо коли це станеться

Якщо ви плануєте оновити смартфон, зараз найгірший час для покупки. Уже за кілька тижнів вийдуть нові флагмани, а на старі моделі продаватимуться зі знижками. Розповідаємо, чому варто почекати.

Хоча нові смартфони виходять цілий рік, індустрія слідує передбачуваному циклу. І скоро настане "гарячий" сезон осінніх анонсів і зимових розпродажів. Тому купівля нового телефону зараз — не найкраща ідея, пише Gizmochina.

Скоро вийдуть нові флагманські гаджети. Головні анонси року традиційно припадають на осінь. Apple ось-ось представить лінійку iPhone 17, а слідом за нею, починаючи з жовтня, свої пристрої покажуть Xiaomi, Oppo і Vivo. На початку наступного року дебютує серія Samsung Galaxy S26. Це означає, що вже за кілька місяців ринок заполонять новинки.

Ціни на старі моделі напевно почнуть знижуватися. З виходом нових пристроїв торішні флагмани завжди значно дешевшають. Наприклад, одразу після анонсу iPhone 17 вартість iPhone 16 найімовірніше впаде. Той самий результат очікується у випадку з Samsung і Google. Якщо трохи почекати, можна буде придбати майже топовий смартфон зі значною знижкою.

Крім того, грядуть важливі технічні апгрейди. У другій половині 2025-го вийде наступне покоління процесорів Snapdragon. Вони забезпечать приріст швидкодії та енергоефективності. Виробники готують телефони з ще більш ємними акумуляторами, а функції штучного інтелекту стануть ще "розумнішими".

Нарешті, ближче до кінця року стартує сезон святкових розпродажів: Чорна п'ятниця, різдвяні та новорічні акції. У цей час знижки будуть не тільки на флагмани, а й на більш доступні моделі середнього та бюджетного класів. Таким чином, якщо не поспішаєте, то зможете купити той самий смартфон, який придивляєтеся зараз, за вигіднішою ціною.

