Странный смартфон складывается втрое и превращается в планшет: что это за новинка (фото)

Huawei представила Mate XTs Ultimate Design — вторую модель в линейке смартфонов с тройным складным экраном. В раскрытом виде он превращается в 10,2-дюймовый планшет, который можно сложить и носить в кармане. Этот форм-фактор — уникальная разработка бренда.

Related video

В компактном виде устройство сложно отличить от обычного 6,4-дюймового смартфона. Одним движением легко развернуть аппарат в миниатюрный планшет с диагональю 7,9 дюйма. Наконец, при разгибании третьей части дисплея получается 10,2-дюймовая панель с разрешением 3K, пишет Huawei Central.

Несмотря на габариты, Mate XTs получился довольно легким (298 грамм) и удобным. Задняя панель выполнена из экокожи и доступна в нескольких расцветках, а блок камер получил премиальную отделку. Внутри — три фотомодуля: 50-Мп основной с переменной диафрагмой, 40-Мп сверхширокоугольный и 12-Мп телеобъектив с 5,5-кратным оптическим зумом.

Huawei Mate XTs Ultimate Design в сложенном виде Фото: Huawei

За производительность отвечает фирменный процессор Kirin 9020, а в качестве ОС предустановлена HarmonyOS 5.1. Заявлено, что новый чипсет стал на 36% мощнее по сравнению с предшественником. Емкость кремний-углеродного аккумулятора составляет 5600 мАч — впечатляющая цифра, учитывая 3,6-мм толщину корпуса в разложенном виде. Поддерживается быстрая проводная зарядка (66 Вт) и беспроводная (50 Вт).

Дисплей совместим со стилусом, вдобавок Huawei выпустила для Mate XTs внешнюю Bluetooth-клавиатуру с трекпадом — пригодится для работы с документами. Стоимость новинки в Китае начинается с $2520 за версию с 16/256 ГБ памяти.

Раньше Фокус писал, что Samsung выпустит гаджет с полностью новым форм-фактором. Samsung готовится к запуску своего первого смартфона с тройным складным экраном, который обещает вывести многозадачность на новый уровень. По слухам, новинка получит название Galaxy G Fold или Z TriFold и сможет запускать три приложения одновременно на одном большом 10-дюймовом дисплее.