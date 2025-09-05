Дивний смартфон складається втричі і перетворюється на планшет: що це за новинка (фото)

Huawei представила Mate XTs Ultimate Design — другу модель у лінійці смартфонів з потрійним складним екраном. У розкритому вигляді він перетворюється на 10,2-дюймовий планшет, який можна скласти і носити в кишені. Цей форм-фактор — унікальна розробка бренду.

У компактному вигляді пристрій складно відрізнити від звичайного 6,4-дюймового смартфона. Одним рухом легко розгорнути апарат у мініатюрний планшет з діагоналлю 7,9 дюйма. Нарешті, при розгинанні третьої частини дисплея виходить 10,2-дюймова панель з роздільною здатністю 3K, пише Huawei Central.

Незважаючи на габарити, Mate XTs вийшов досить легким (298 грам) і зручним. Задня панель виконана з екошкіри і доступна в декількох кольорах, а блок камер отримав преміальну обробку. Усередині — три фотомодулі: 50-Мп основний зі змінною діафрагмою, 40-Мп надширококутний і 12-Мп телеоб'єктив із 5,5-кратним оптичним зумом.

Huawei Mate XTs Ultimate Design у складеному вигляді Фото: Huawei

За продуктивність відповідає фірмовий процесор Kirin 9020, а в якості ОС встановлена HarmonyOS 5.1. Заявлено, що новий чипсет став на 36% потужнішим порівняно з попередником. Ємність кремній-вуглецевого акумулятора становить 5600 мАг — вражаюча цифра, з огляду на 3,6-мм товщину корпусу в розкладеному вигляді. Підтримується швидка дротова зарядка (66 Вт) і бездротова (50 Вт).

Дисплей сумісний зі стилусом, до того ж Huawei випустила для Mate XTs зовнішню Bluetooth-клавіатуру з трекпадом — знадобиться для роботи з документами. Вартість новинки в Китаї починається з $2520 за версію з 16/256 ГБ пам'яті.

