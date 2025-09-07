Эти пять ошибок "убивают" ваш жесткий диск: как не потерять важные файлы (фото)

Для многих жесткие диски (HDD) остаются основным хранилищем для всех файлов на компьютере. Они дешевле SSD, не имеют лимитов по перезаписи и дают приличную емкость. Но есть незаметные привычки, которые приводят к их преждевременной поломке.

Современные жесткие диски (HDD) — это сложные механические устройства, которые требуют бережного обращения. Пять простых, но критически важных ошибок могут значительно сократить их срок службы, пишет makeuseof.com.

Неправильное выключение компьютера

Резкое выключение компьютера из розетки, либо с помощью удержания кнопки питания — это шок для жесткого диска. В этот момент его считывающие головки находятся над вращающимися на огромной скорости дисками, и резкая остановка может привести к повреждению как самих головок, так и секторов с данными. Всегда используйте стандартную процедуру завершения работы Windows.

Заполнение диска до отказа

Когда на диске остается слишком мало свободного места, система начинает работать значительно медленнее. Ей приходится постоянно искать свободные фрагменты для записи временных файлов, что заставляет диск работать на износ. Это приводит к перегреву и ускоренной деградации. Рекомендуется оставлять незанятыми не менее 10-15% хранилища.

Перегрев

Высокая температура — "тихий убийца" жестких дисков. Иногда пыль, забивающая вентиляторы и вентиляционные отверстия, создает внутри корпуса настоящую "печь". А температура выше 55°C внутри способна вызвать неполадки (ее можно проверить специальным софтом). Регулярно чистите компьютер от пыли и следите за тем, чтобы вокруг него была хорошая циркуляция воздуха. А если пользуйтесь внешним ЖД, не оставляйте его работающим под прямым солнцем в жаркую погоду.

Перемещение компьютера во время работы

Считывающие головки парят в нескольких нанометрах над поверхностью дисков, вращающихся со скоростью 7200 оборотов в минуту. Любое резкое движение или вибрация могут привести к их столкновению, что вызовет мгновенную поломку диска и потерю данных на нем. Всегда выключайте ПК перед тем, как его передвинуть. Тот же принцип актуален для внешних HDD.

Игнорирование "здоровья" диска

Не ждите, пока HDD начнет издавать щелкающие звуки — это уже тревожный знак. Используйте бесплатные утилиты, такие как CrystalDiskInfo, чтобы регулярно проверять состояние диска по метрикам S.M.A.R.T. Как правило, такая программа после проверки диска резюмирует данные одним словом (например, "Good" — все в порядке, или "Caution" — есть проблемы). Если вы видите предупреждения о росте числа переназначенных секторов или повышении температуры, сделайте резервную копию файлов и готовьтесь к замене диска.

