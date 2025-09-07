Ці п'ять помилок "вбивають" ваш жорсткий диск: як не втратити важливі файли (фото)

Для багатьох жорсткі диски (HDD) залишаються основним сховищем для всіх файлів на комп'ютері. Вони дешевші за SSD, не мають лімітів щодо перезапису і дають пристойну ємність. Але є непомітні звички, які призводять до їхньої передчасної поломки.

Сучасні жорсткі диски (HDD) — це складні механічні пристрої, які потребують дбайливого поводження. П'ять простих, але критично важливих помилок можуть значно скоротити їхній термін служби, пише makeuseof.com.

Неправильне вимкнення комп'ютера

Різке вимкнення комп'ютера з розетки або за допомогою утримання кнопки живлення — це шок для жорсткого диска. У цей момент його зчитувальні голівки перебувають над дисками, що обертаються на величезній швидкості, і різка зупинка може призвести до пошкодження як самих головок, так і секторів з даними. Завжди використовуйте стандартну процедуру завершення роботи Windows.

Заповнення диска до відмови

Коли на диску залишається занадто мало вільного місця, система починає працювати значно повільніше. Їй доводиться постійно шукати вільні фрагменти для запису тимчасових файлів, що змушує диск працювати на знос. Це призводить до перегріву та прискореної деградації. Рекомендується залишати незайнятими щонайменше 10-15% сховища.

Перегрів

Висока температура — "тихий вбивця" жорстких дисків. Іноді пил, що забиває вентилятори і вентиляційні отвори, створює всередині корпусу справжню "піч". А температура вище 55°C всередині здатна викликати неполадки (її можна перевірити спеціальним софтом). Регулярно чистіть комп'ютер від пилу і стежте за тим, щоб навколо нього була хороша циркуляція повітря. А якщо користуйтеся зовнішнім ЖД, не залишайте його працюючим під прямим сонцем у спекотну погоду.

Переміщення комп'ютера під час роботи

Зчитувальні головки ширяють у кількох нанометрах над поверхнею дисків, що обертаються зі швидкістю 7200 обертів на хвилину. Будь-який різкий рух або вібрація можуть призвести до їхнього зіткнення, що спричинить миттєве ламання диска і втрату даних на ньому. Завжди вимикайте ПК перед тим, як його пересунути. Той самий принцип актуальний для зовнішніх HDD.

Ігнорування "здоров'я" диска

Не чекайте, поки HDD почне видавати клацаючі звуки — це вже тривожний знак. Використовуйте безкоштовні утиліти, такі як CrystalDiskInfo, щоб регулярно перевіряти стан диска за метриками S.M.A.R.T. Як правило, така програма після перевірки диска резюмує дані одним словом (наприклад, "Good" — усе гаразд, або "Caution" — є проблеми). Якщо ви бачите попередження про зростання числа перепризначених секторів або підвищення температури, зробіть резервну копію файлів і готуйтеся до заміни диска.

