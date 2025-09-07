Портативный телевизор Samsung можно возить с собой: что умеет необычная новинка (фото)

Samsung презентовала The Movingstyle — портативный умный телевизор, который можно возить за собой по дому на специальной подставке или носить за ручку, как чемодан. Смелый концепт работает от аккумулятора.

Новинку анонсировали на выставке IFA 2025. Samsung отреагировала на растущий тренд портативных экранов, заданный моделью LG Stanbyme. По мнению экспертов, решение Samsung получилось еще более продуманным и универсальным, пишет TechRadar.

Главная фишка The Movingstyle — разнообразные приспособления для перемещения. Телевизор можно установить на высокую подставку с колесиками и легко катать из комнаты в комнату. При этом он способен работать как от розетки (питание идет через подставку), так и от встроенного аккумулятора, которого хватает на три часа.

Снять экран с подставки тоже нетрудно. На задней панели расположена складная ручка, которая в одном положении служит для переноски, а в другом — превращается в подставку для любой поверхности. Таким образом такой ТВ можно взять с собой в любую обстановку. Причем экран поворачивается как в горизонтальное, так и в вертикальное положение.

Телевизор Samsung в горизонтальном положении с ручкой Фото: Future

Сам дисплей — это сенсорная LCD-панель, которая по качеству уступает флагманским OLED-телевизорам, но для повседневного контента подходит отлично. Управлять гаджетом удобно как с помощью прикосновений, так и голосом. Помимо стриминговых сервисов, таких как Netflix, на него можно выводить виджеты с погодой и новостями или превратить его в цифровую картину, загрузив произведения искусства из Samsung Art Store.

Из недостатков отмечается довольно большой вес — носить его долго будет тяжеловато, особенно детям. Но в качестве телевизора, подходящего для перемещения между комнатами, The Movingstyle смотрится весьма перспективно.

Раньше Фокус писал про лучшие 65-дюймовые телевизоры для любого бюджета. В рейтинг эксперты включили телевизоры Panasonic Z95B, LG C4 и Hisense U8QG, которые выделяет хороший звук, справедливая цена и высокое качество изображения.