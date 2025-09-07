Портативний телевізор Samsung можна возити із собою: що вміє незвичайна новинка (фото)

Samsung презентувала The Movingstyle — портативний розумний телевізор, який можна возити за собою по дому на спеціальній підставці або носити за ручку, як валізу. Сміливий концепт працює від акумулятора.

Новинку анонсували на виставці IFA 2025. Samsung відреагувала на зростаючий тренд портативних екранів, заданий моделлю LG Stanbyme. На думку експертів, рішення Samsung вийшло ще більш продуманим і універсальним, пише TechRadar.

Головна фішка The Movingstyle — різноманітні пристосування для переміщення. Телевізор можна встановити на високу підставку з коліщатками і легко катати з кімнати в кімнату. При цьому він здатний працювати як від розетки (живлення йде через підставку), так і від вбудованого акумулятора, якого вистачає на три години.

Зняти екран з підставки теж неважко. На задній панелі розташована складна ручка, яка в одному положенні служить для перенесення, а в іншому — перетворюється на підставку для будь-якої поверхні. Таким чином такий ТВ можна взяти з собою в будь-яку обстановку. Причому екран повертається як у горизонтальне, так і у вертикальне положення.

Телевізор Samsung у горизонтальному положенні з ручкою Фото: Future

Сам дисплей — це сенсорна LCD-панель, яка за якістю поступається флагманським OLED-телевізорам, але для повсякденного контенту підходить відмінно. Керувати гаджетом зручно як за допомогою дотиків, так і голосом. Крім стрімінгових сервісів, таких як Netflix, на нього можна виводити віджети з погодою і новинами або перетворити його на цифрову картину, завантаживши твори мистецтва з Samsung Art Store.

З недоліків відзначається досить велика вага — носити його довго буде важкувато, особливо дітям. Але як телевізор, придатний для переміщення між кімнатами, The Movingstyle виглядає вельми перспективно.

