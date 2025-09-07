Робот-пылесос удивил тем, что научился взбираться по лестнице: как такое возможно (видео)

Бренд Eufy, принадлежащий компании Anker, представил MarsWalker — механизм, устраняющий главный недостаток роботов-пылесосов: неумение подниматься и спускаться по лестницам. Это своего рода "лифт", который переносит гаджет между этажами.

До сих пор владельцам многоэтажных домов приходилось либо покупать по одному роботу-пылесосу на каждый этаж, либо вручную переносить его. MarsWalker призван решить эту проблему. Он представляет собой отдельного робота на гусеничном ходу с четырьмя конечностями, пишет The Verge.

Работает это так: робот-пылесос заезжает на платформу MarsWalker, тот с помощью "рук" поднимает его по ступенькам и переносит на следующий этаж. После этого пылесос съезжает с платформы и продолжает уборку. MarsWalker строит 3D-карту дома, чтобы точно знать, куда нужно доставить пылесос. Аппарат совместим с несколькими моделями Eufy, включая новый RoboVac Omni S2.

Ролик-демонстрация технологии Eufy MarsWalker

Сам RoboVac Omni S2 — это флагман линейки бренда с мощностью всасывания 30 000 Па, большим валиком-шваброй, выдвигающимся для очистки плинтусов, а также продвинутой системой обхода препятствий. Пылесос также оснащен встроенным ароматизатором, который распыляется во время уборки.

Релиз MarsWalker запланирован на весну 2026 года, цена пока не объявлена. RoboVac Omni S2 появится в продаже в январе по цене в $1599.

