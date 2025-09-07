Робот-пилосос здивував тим, що навчився підійматися сходами: як таке можливо (відео)

Бренд Eufy, що належить компанії Anker, представив MarsWalker — механізм, що усуває головний недолік роботів-пилососів: невміння підніматися і спускатися сходами. Це свого роду "ліфт", який переносить гаджет між поверхами.

Досі власникам багатоповерхових будинків доводилося або купувати по одному роботу-пилососу на кожен поверх, або вручну переносити його. MarsWalker покликаний вирішити цю проблему. Він являє собою окремого робота на гусеничному ходу з чотирма кінцівками, пише The Verge.

Працює це так: робот-пилосос заїжджає на платформу MarsWalker, той за допомогою "рук" піднімає його сходами і переносить на наступний поверх. Після цього пилосос з'їжджає з платформи і продовжує прибирання. MarsWalker будує 3D-карту будинку, щоб точно знати, куди потрібно доставити пилосос. Апарат сумісний з кількома моделями Eufy, включно з новим RoboVac Omni S2.

Ролик-демонстрація технології Eufy MarsWalker

Сам RoboVac Omni S2 — це флагман лінійки бренду з потужністю всмоктування 30 000 Па, великим валиком-шваброю, що висувається для очищення плінтусів, а також просунутою системою обходу перешкод. Пилосос також оснащений вбудованим ароматизатором, який розпорошується під час прибирання.

Реліз MarsWalker заплановано на весну 2026 року, ціна поки не оголошена. RoboVac Omni S2 з'явиться в продажу в січні за ціною $1599.

