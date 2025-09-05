Проектор настолько яркий, что заменяет телевизор: чем удивил XGIMI Horizon 20

Компания XGIMI выпустила серию проекторов Horizon 20. Новинки, по заявлению бренда, выдают настолько яркую картинку, что способны заменить телевизор даже в освещенной комнате. Флагманская модель Horizon 20 Max обладает яркостью 5700 ISO люмен, что вдвое превышает показатели многих топовых проекторов на рынке.

Related video

Линейка включает в себя три модели: Horizon 20, 20 Pro и 20 Max. Они оснащены сдвигающимся объективом c оптическим зумом для удобной настройки. Вдобавок нативно запускается Netflix, что избавляет от необходимости подключать внешние приставки, пишет TechRadar.

Разрешение лазерной проекции — 4K. Предусмотрена поддержка контента с расширенным динамическим диапазоном (Dolby Vision, HDR10), а также режимов Filmmaker Mode и IMAX Enhanced для просмотра кино. Флагманская модификация Horizon 20 Max достигает рекордной яркости в 5700 люмен благодаря тройной лазерной архитектуре RGB и специальному объективу X-Master Red Ring. Технология обеспечивает яркую и насыщенную картинку даже без полного затемнения комнаты.

Инженеры XGIMI не забыли и про геймеров. Проекторы получили игровой режим с низкой задержкой ввода (1 мс), частоту обновления картинки до 240 Гц и переменную герцовку (VRR). Таким образом, устройства совместимы с консолям нового поколения и игровыми компьютерами.

Цены пока не объявлены, но предзаказы в США и Великобритании откроются 5 сентября, а поставки на рынок стартуют в октябре.

Раньше Фокус писал про проектор за 300 долларов, который может составить конкуренцию Samsung и Anker: в чем его секрет. Компания Wanbo представила свой портативный проектор Vali 1 с заявленной яркостью 900 ANSI люмен по цене всего 319 долларов США. Vali 1 — портативный проектор с разрешением 1080p, встроенной ОС Android TV 11 для потоковой передачи и возможностью отображения изображений размером до 130 дюймов.