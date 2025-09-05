Проектор настільки яскравий, що замінює телевізор: чим здивував XGIMI Horizon 20

Компанія XGIMI випустила серію проекторів Horizon 20. Новинки, за заявою бренду, видають настільки яскраву картинку, що здатні замінити телевізор навіть в освітленій кімнаті. Флагманська модель Horizon 20 Max має яскравість 5700 ISO люмен, що вдвічі перевищує показники багатьох топових проекторів на ринку.

Лінійка містить три моделі: Horizon 20, 20 Pro і 20 Max. Вони оснащені зсувним об'єктивом з оптичним зумом для зручного налаштування. До того ж нативно запускається Netflix, що позбавляє від необхідності підключати зовнішні приставки, пише TechRadar.

Роздільна здатність лазерної проекції — 4K. Передбачена підтримка контенту з розширеним динамічним діапазоном (Dolby Vision, HDR10), а також режимів Filmmaker Mode і IMAX Enhanced для перегляду кіно. Флагманська модифікація Horizon 20 Max досягає рекордної яскравості в 5700 люмен завдяки потрійній лазерній архітектурі RGB і спеціальному об'єктиву X-Master Red Ring. Технологія забезпечує яскраву і насичену картинку навіть без повного затемнення кімнати.

Інженери XGIMI не забули і про геймерів. Проектори отримали ігровий режим з низькою затримкою введення (1 мс), частоту оновлення картинки до 240 Гц і змінну герцовку (VRR). Таким чином, пристрої сумісні з консолям нового покоління та ігровими комп'ютерами.

Ціни поки що не оголошено, але попередні замовлення в США і Великій Британії відкриються 5 вересня, а поставки на ринок стартують у жовтні.

Раніше Фокус писав про проектор за 300 доларів, який може скласти конкуренцію Samsung і Anker: у чому його секрет. Компанія Wanbo представила свій портативний проектор Vali 1 із заявленою яскравістю 900 ANSI люмен за ціною всього 319 доларів США. Vali 1 — портативний проектор з роздільною здатністю 1080p, вбудованою ОС Android TV 11 для потокової передачі і можливістю відображення зображень розміром до 130 дюймів.