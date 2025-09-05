Представлен первый телевизор с необычным ИИ: он будет "следить" за владельцами (фото)

Компания TCL представила линейку телевизоров QM9K, которые первыми в мире получат встроенного ИИ-ассистента Gemini от Google и уникальную функцию отслеживания присутствия. Телевизор будет знать, когда люди заходят в комнату, автоматически реагируя на них.

Новинка станет первым ТВ на базе операционной системы Google TV с глубокой интеграцией продвинутого ИИ Gemini. С его помощью телевизор сможет выполнять голосовые команды, а также понимать сложные контекстуальные запросы, пишет 9to5google.

Функция обнаружения присутствия владельца реализована через датчик миллиметровых волн (mmWave). Через него телевизор определяет, когда кто-то появляется в помещении, чтобы включить заставку или информационный экран. При этом чувствительность сенсора можно отрегулировать так, чтобы он не реагировал на каждого проходящего мимо, а срабатывал только тогда, когда вы действительно собираетесь смотреть ТВ.

Телевизор TCL QM9K Фото: TCL

Сами панели тоже обзавелись улучшениями. Матрицы QLED/QD-Mini LE стали на 30% ярче и обеспечивают на 57% более точное локальное затемнение. Поддерживаются все современные форматы HDR, включая Dolby Vision IQ, а за звук отвечает аудиосистема от бренда Bang & Olufsen.

Серия TCL QM9K будет доступна в диагоналях от 65 до 98 дюймов. Точная цена устройств пока не объявлена, но ожидается, что она будет выше, чем у предшественников линейки QM8K. Последние стоили около $1300.

