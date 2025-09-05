Представлено перший телевізор із незвичайним ШІ: він "стежитиме" за власниками (фото)

Компанія TCL представила лінійку телевізорів QM9K, які першими у світі отримають вбудованого ШІ-асистента Gemini від Google і унікальну функцію відстеження присутності. Телевізор знатиме, коли люди заходять у кімнату, автоматично реагуючи на них.

Новинка стане першим ТВ на базі операційної системи Google TV з глибокою інтеграцією просунутого ШІ Gemini. З його допомогою телевізор зможе виконувати голосові команди, а також розуміти складні контекстуальні запити, пише 9to5google.

Функція виявлення присутності власника реалізована через датчик міліметрових хвиль (mmWave). Через нього телевізор визначає, коли хтось з'являється в приміщенні, щоб увімкнути заставку або інформаційний екран. Водночас чутливість сенсора можна відрегулювати так, щоб він не реагував на кожного, хто проходить повз, а спрацьовував тільки тоді, коли ви дійсно збираєтеся дивитися ТБ.

Телевізор TCL QM9K Фото: TCL

Самі панелі теж обзавелися поліпшеннями. Матриці QLED/QD-Mini LE стали на 30% яскравішими і забезпечують на 57% точніше локальне затемнення. Підтримуються всі сучасні формати HDR, включно з Dolby Vision IQ, а за звук відповідає аудіосистема від бренду Bang & Olufsen.

Серія TCL QM9K буде доступна в діагоналях від 65 до 98 дюймів. Точна ціна пристроїв поки не оголошена, але очікується, що вона буде вищою, ніж у попередників лінійки QM8K. Останні коштували близько $1300.

Раніше Фокус писав, що телевізори Samsung оснастили АІ-помічником: чим зручна ця функція. Microsoft і Samsung оголосили про запуск АІ-асистента Copilot на телевізорах і моніторах південнокорейського бренду. Великі екрани стануть розумними компаньйонами, які допоможуть вибрати фільм, спланувати вихідні та відповісти на будь-яке запитання.