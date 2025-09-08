Смартфоны Android получили 4 приятных функции: этих нововведений ждали все (фото)

Google выпустила обновление для ОС Android с интересными функциями. Теперь можно делиться звуком с друзьями, редактировать текст с помощью ИИ и удобнее обмениваться файлами.

Related video

Новые возможности, две из которых работают на базе искусственного интеллекта, сделали системные сервисы умнее и функциональнее, пишет Phone Arena. Рассказываем подробности.

Совместное прослушивание аудио

Пожалуй, главная фишка апдейта. Теперь можно транслировать звук со своего смартфона сразу на несколько пар Bluetooth-наушников. Это весьма удобно для совместного просмотра фильмов в дороге или прослушивания музыки с друзьями в общественных местах, не мешая окружающим. Подключить вторые наушники можно с помощью QR-кода или в настройках Bluetooth.

ИИ-помощник в Gboard

Клавиатура Gboard получила встроенного ИИ-помощника. Он умеет перефразировать текст в разных стилях, исправлять ошибки и проверять орфографию. Важно, что вся обработка происходит на самом устройстве, а ваши сообщения не отправляются в облако, что гарантирует конфиденциальность.

Совместное использование наушников, ИИ-помощник в клавиатуре Gboard, обновленное меню Emoji Kitchen Фото: Google

Обновленный Quick Share

Сервис для обмена файлами Quick Share получил более современный и понятный интерфейс. Теперь можно легко переключаться между отправкой и получением, а также просматривать превью изображений, не открывая их полностью. Появился и индикатор выполнения процесса, который наглядно показывает, сколько времени осталось до конца передачи.

Новые возможности в Emoji Kitchen

Популярная функция для создания гибридных эмодзи Emoji Kitchen стала еще удобнее. Теперь любимые комбинации можно добавлять в избранное для быстрого доступа, а система будет предлагать новые варианты, основанные на ваших предпочтениях. Эта опция позволяет экспериментировать с различными эмодзи и делиться с друзьями уникальными вариациями.

Раньше Фокус писал, что миллионам Android-устройств грозит опасность взлома. Google устранила несколько уязвимостей высокого риска, которые угрожали абсолютно всем Android-устройствам. Чтобы получить все исправления убедитесь, что вы установили патч от 05.09.2025.