Смартфони Android отримали 4 приємні функції: цих нововведень чекали всі (фото)

Google випустила оновлення для ОС Android з цікавими функціями. Тепер можна ділитися звуком із друзями, редагувати текст за допомогою ШІ та зручніше обмінюватися файлами.

Нові можливості, дві з яких працюють на базі штучного інтелекту, зробили системні сервіси розумнішими та функціональнішими, пише Phone Arena. Розповідаємо подробиці.

Спільне прослуховування аудіо

Мабуть, головна фішка апдейту. Тепер можна транслювати звук зі свого смартфона відразу на кілька пар Bluetooth-навушників. Це дуже зручно для спільного перегляду фільмів у дорозі або прослуховування музики з друзями в громадських місцях, не заважаючи оточуючим. Підключити другі навушники можна за допомогою QR-коду або в налаштуваннях Bluetooth.

ШІ-помічник у Gboard

Клавіатура Gboard отримала вбудованого ШІ-помічника. Він вміє перефразувати текст у різних стилях, виправляти помилки і перевіряти орфографію. Важливо, що вся обробка відбувається на самому пристрої, а ваші повідомлення не надсилаються в хмару, що гарантує конфіденційність.

Оновлений Quick Share

Сервіс для обміну файлами Quick Share отримав більш сучасний і зрозумілий інтерфейс. Тепер можна легко перемикатися між надсиланням і отриманням, а також переглядати прев'ю зображень, не відкриваючи їх повністю. З'явився й індикатор виконання процесу, який наочно показує, скільки часу залишилося до кінця передачі.

Нові можливості в Emoji Kitchen

Популярна функція для створення гібридних емодзі Emoji Kitchen стала ще зручнішою. Тепер улюблені комбінації можна додавати до вибраного для швидкого доступу, а система пропонуватиме нові варіанти, засновані на ваших уподобаннях. Ця опція дає змогу експериментувати з різними емодзі та ділитися з друзями унікальними варіаціями.

