Толщина 5,9 мм и низкая цена: чем примечателен новый "воздушный" смартфон (фото)

Компания Nubia, принадлежащая китайскому бренду ZTE, представила смартфон Air. Это необычный гаджет с рекордно тонким корпусом, ярким экраном и мощной защитой от воды.

Модель Nubia Air имеет толщину всего 5,9 мм, что делает новинку одним из самых тонких смартфонов на рынке. Хотя компания не пожертвовала ни экраном, ни защитой, ни аккумулятором, на одном моменте все же сэкономили, пишет Gizmochina.

Дисплей устройства по характеристикам превосходит бюджетный класс. Это 6,78-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и высокой пиковой яркостью в 4500 нит — такие цифры зачастую встречаются только у флагманов. Корпус аппарата усилили по всевозможным стандартам. Nubia Air получил спецификации IP68, IP69 и IP69K, что означает не только защиту от пыли и погружения в воду, но и от струй горячей воды под высоким давлением.

Иллюстрация защиты от воды в Nubia Air Фото: ZTE

Несмотря на малую толщину, внутри уместился аккумулятор нормальной емкости — 5000 мАч. Впрочем, есть и компромисс. Телефон оснастили процессором начального уровня Unisoc T8300, от которого не стоит ждать впечатляющего быстродействия. Камеры тоже соответствуют недорогому сегменту: в наличии 50-мегапиксельный основной сенсор и 20-Мп селфи-модуль. Еще Nubia снабдила прошивку ИИ-функциями для обработки фото, такими как ночной режим, Magic Editor и Magic Eraser.

Стоимость Nubia Air составляет $279.

