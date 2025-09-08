Товщина 5,9 мм і низька ціна: чим примітний новий "повітряний" смартфон (фото)

Компанія Nubia, що належить китайському бренду ZTE, представила смартфон Air. Це незвичайний гаджет із рекордно тонким корпусом, яскравим екраном і потужним захистом від води.

Модель Nubia Air має товщину всього 5,9 мм, що робить новинку одним із найтонших смартфонів на ринку. Хоча компанія не пожертвувала ні екраном, ні захистом, ні акумулятором, на одному моменті все ж заощадили, пише Gizmochina.

Дисплей пристрою за характеристиками перевершує бюджетний клас. Це 6,78-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 1.5K, частотою оновлення 120 Гц і високою піковою яскравістю в 4500 ніт — такі цифри часто зустрічаються тільки у флагманів. Корпус апарата посилили за всілякими стандартами. Nubia Air отримав специфікації IP68, IP69 і IP69K, що означає не тільки захист від пилу і занурення у воду, а й від струменів гарячої води під високим тиском.

Ілюстрація захисту від води в Nubia Air Фото: ZTE

Незважаючи на малу товщину, всередині вмістився акумулятор нормальної ємності — 5000 мАг. Втім, є й компроміс. Телефон оснастили процесором початкового рівня Unisoc T8300, від якого не варто чекати вражаючої швидкодії. Камери теж відповідають недорогому сегменту: в наявності 50-мегапіксельний основний сенсор і 20-Мп селфі-модуль. Ще Nubia забезпечила прошивку ШІ-функціями для обробки фото, такими як нічний режим, Magic Editor і Magic Eraser.

Вартість Nubia Air становить $279.

