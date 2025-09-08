У литиевых аккумуляторов есть серьезный конкурент: за каким типом батарей будущее

Эпоха доминирования литий-ионных аккумуляторов может завершиться в обозримом будущем. Альтернативой способны выступить натрий-ионные батареи — более дешевая и перспективная технология.

Литий-ионные батареи сегодня питают все, от смартфонов до электромобилей. Но их недостатки — зависимость от Китая в поставках сырья, вред природе и риск возгорания — заставляют мир искать аналоги. Один из самых многообещающих — натрий-ионные аккумуляторы, пишет sunlithenergy.com.

Главный козырь натрия — его доступность. В земной коре его в 1000 раз больше, чем лития, а добыча выходит значительно дешевле и экологичнее. Вдобавок производство натрий-ионных ячеек можно наладить на тех же линиях, где уже изготавливаются литий-ионные, что упрощает переход. Натриевые аккумуляторы обладают лучшей термической стабильностью, что значительно снижает риск перегрева и возгорания. А значит, решение лучше подходит для стационарных систем хранения энергии в домах и на предприятиях, где безопасность крайне важна.

Увы, по плотности энергии натрий-ионные АКБ пока уступают литиевым (160 Втч/кг против 250), поэтому в ближайшее время они не заменят литий в смартфонах и электромобилях, где важны вес и компактность. Однако они уместны в стационарных системах хранения энергии (BESS), к которым относятся и домашние аккумуляторы, и промышленные накопители для солнечных и ветряных электростанций.

Крупнейший в мире производитель аккумуляторов, китайская компания CATL, уже начала коммерческое производство альтернативной технологии. По прогнозам экспертов, к 2030 году натрий-ионные батареи займут значительную долю рынка стационарных систем хранения, став ключевым элементом "зеленой" энергетики.

