У літієвих акумуляторів є серйозний конкурент: за яким типом батарей майбутнє

Епоха домінування літій-іонних акумуляторів може завершитися в найближчому майбутньому. Альтернативою здатні виступити натрій-іонні батареї — дешевша і перспективніша технологія.

Літій-іонні батареї сьогодні живлять усе, від смартфонів до електромобілів. Але їхні недоліки — залежність від Китаю в постачанні сировини, шкода природі та ризик загоряння — змушують світ шукати аналоги. Один із найбільш багатообіцяючих — натрій-іонні акумулятори, пише sunlithenergy.com.

Головний козир натрію — його доступність. У земній корі його в 1000 разів більше, ніж літію, а видобуток виходить значно дешевшим і екологічнішим. До того ж виробництво натрій-іонних осередків можна налагодити на тих самих лініях, де вже виготовляються літій-іонні, що спрощує перехід. Натрієві акумулятори мають кращу термічну стабільність, що значно знижує ризик перегріву і загоряння. А значить, рішення краще підходить для стаціонарних систем зберігання енергії в будинках і на підприємствах, де безпека вкрай важлива.

На жаль, за щільністю енергії натрій-іонні АКБ поки що поступаються літієвим (160 Втч/кг проти 250), тому найближчим часом вони не замінять літій у смартфонах і електромобілях, де важливі вага і компактність. Однак вони доречні в стаціонарних системах зберігання енергії (BESS), до яких належать і домашні акумулятори, і промислові накопичувачі для сонячних і вітряних електростанцій.

Найбільший у світі виробник акумуляторів, китайська компанія CATL, уже розпочала комерційне виробництво альтернативної технології. За прогнозами експертів, до 2030 року натрій-іонні батареї займуть значну частку ринку стаціонарних систем зберігання, ставши ключовим елементом "зеленої" енергетики.

