"Вічна" енергія для гаджетів уже тут: як проста гумка замінить акумулятор

Китайські вчені створили першу у світі еластичну "термоелектричну гумку". Вона виробляє електрику з тепла людського тіла. З таким пристосуванням смарт-годинник та іншу електроніку, що носиться, ймовірно, не доведеться заряджати від розетки.

Усі портативні гаджети для роботи потребують акумуляторів, що займають чимало місця. Та й заряджати їх щодня часом незручно. Нова ж розробка використовує різницю температур між тілом людини (близько 37°C) і навколишнім середовищем для постійної генерації енергії, пише South China Morning Post.

Досі термоелектричні матеріали були або твердими, як камінь, або гнучкими, але нееластичними. Експерти з Пекінського університету створили гібридний матеріал, що поєднує напівпровідникові полімери з еластичною гумою. У результаті вийшла стрічка, яка ефективно проводить електрику, але при цьому може розтягуватися більш ніж на 850% від своєї початкової довжини.

За словами дослідників, такий матеріал ідеально підходить для пристроїв, що носяться: він щільно прилягає до шкіри, зручний у носінні й ефективно перетворює тепло тіла на електрику. Теоретично, поки "гумка" не пошкоджена, вона вироблятиме енергію нескінченно.

Крім "вічного" смарт-годинника, у технології є й інші сценарії застосування. Її можна вбудувати в одяг, який буде одночасно заряджати телефон у кишені і регулювати температуру тіла, усуваючи надлишки тепла. У медицині рішення дасть змогу створювати датчики моніторингу, які не потребують зовнішніх батарей. А в екстрених ситуаціях матеріал зможе живити телеком-обладнання у віддалених районах — достатньо буде надати джерело тепла на кшталт вогню.

Раніше ми писали, що літієві акумулятори стануть набагато дешевшими і потужнішими. Вчені виявили, що звичайний мінерал із чорного єгипетського піску може замінити графіт у літієвих акумуляторах, зробивши їх дешевшими, екологічнішими і довговічнішими. Відкриття здатне значно модернізувати акумуляторні технології.