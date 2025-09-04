"Вечная" энергия для гаджетов уже здесь: как простая резинка заменит аккумулятор

Китайские ученые создали первую в мире эластичную "термоэлектрическую резинку". Она вырабатывает электричество из тепла человеческого тела. С таким приспособлением смарт-часы и другую носимую электронику, вероятно, не придется заряжать от розетки.

Все портативные гаджеты для работы нуждаются в аккумуляторах, занимающих немало места. Да и заряжать их каждый день порой неудобно. Новая же разработка использует разницу температур между телом человека (около 37°C) и окружающей средой для постоянной генерации энергии, пишет South China Morning Post.

До сих пор термоэлектрические материалы были либо твердыми, как камень, либо гибкими, но неэластичными. Эксперты из Пекинского университета создали гибридный материал, сочетающий полупроводниковые полимеры с эластичной резиной. В результате получилась лента, которая эффективно проводит электричество, но при этом может растягиваться более чем на 850% от своей первоначальной длины.

По словам исследователей, такой материал идеально подходит для носимых устройств: он плотно прилегает к коже, удобен в ношении и эффективно преобразует тепло тела в электричество. Теоретически, пока "резинка" не повреждена, она будет вырабатывать энергию бесконечно.

Помимо "вечных" смарт-часов, у технологии есть и прочие сценарии применения. Ее можно встроить в одежду, которая будет одновременно заряжать телефон в кармане и регулировать температуру тела, устраняя излишки тепла. В медицине решение позволит создавать датчики мониторинга, не требующие внешних батарей. А в экстренных ситуациях материал сможет питать телеком-оборудование в отдаленных районах — достаточно будет предоставить источник тепла вроде огня.

