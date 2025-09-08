Как ускорить Wi-Fi бесплатно: помогут пять простых простых трюков для роутера (фото)

Если ваш домашний интернет иногда замедляется, проблема не всегда в услугах провайдера. Есть несколько простых способов оптимизации Wi-Fi-роутера.

Эксперты издания makeusof.com cобрали пять настроек и действий, которые помогут добиться стабильного соединения и наилучшей скорости домашнего интернета.

Обновляйте прошивку роутера

Как и смартфон, роутер использует программное обеспечение, которое нуждается в обновлениях. Производители регулярно выпускают новые прошивки, которые исправляют ошибки, закрывают уязвимости и, что самое главное, улучшают производительность. Проверьте на сайте производителя, есть ли свежая версия для вашей модели — это может решить проблему случайных отключений и падения скорости.

Периодически перезагружайте роутер

Самый простой, но эффективный совет. Со временем в памяти роутера накапливаются ошибки и "мусорные" процессы, которые замедляют его работу. Простая перезагрузка раз в пару недель очищает память и помогает устройству работать эффективнее. Просто выключите его из розетки на 10 секунд и включите снова, предварительно убедившись, что сеть Wi-Fi исчезла из списка доступных.

Ограничьте число подключенных устройств

Каждое подключенное к Wi-Fi устройство, даже если оно неактивно, "съедает" часть пропускной способности канала. Если у вас одновременно работают несколько смартфонов, ноутбуков, телевизор и техника умного дома, скорость неизбежно упадет. Отключайте от сети те устройства, которыми вы в данный момент не пользуетесь. Или воспользуйтесь настройкой QoS (качество обслуживания) в меню роутера, чтобы задать приоритет для самых важных гаджетов.

Расположите роутер как можно ближе

Wi-Fi сигнал ослабевает, проходя через стены, мебель и другие препятствия. Чем ближе роутер к основной электронике, тем лучше. Если он стоит в дальнем углу, то в других комнатах скорость будет значительно ниже. Постарайтесь разместить его в центре квартиры, чтобы обеспечить равномерное покрытие.

Порт Ethernet, используемый для соединения роутера с компьютером Фото: makeuseof.com

Подключите роутер по проводу

Для ключевой техники, включая ПК, ноутбук, телевизор и так далее, всегда лучше использовать проводное Ethernet-соединение. Оно обеспечивает максимальную скорость и стабильность, избавляя от помех и задержек, характерных для Wi-Fi.

