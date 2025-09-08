Як прискорити Wi-Fi безкоштовно: допоможуть п'ять простих простих трюків для роутера (фото)

Якщо ваш домашній інтернет іноді сповільнюється, проблема не завжди в послугах провайдера. Є кілька простих способів оптимізації Wi-Fi-роутера.

Експерти видання makeusof.com зібрали п'ять налаштувань і дій, які допоможуть домогтися стабільного з'єднання і найкращої швидкості домашнього інтернету.

Оновлюйте прошивку роутера

Як і смартфон, роутер використовує програмне забезпечення, яке потребує оновлень. Виробники регулярно випускають нові прошивки, які виправляють помилки, закривають уразливості і, що найголовніше, покращують продуктивність. Перевірте на сайті виробника, чи є свіжа версія для вашої моделі — це може вирішити проблему випадкових відключень і падіння швидкості.

Періодично перезавантажуйте роутер

Найпростіша, але ефективна порада. Згодом у пам'яті роутера накопичуються помилки і "сміттєві" процеси, які уповільнюють його роботу. Просте перезавантаження раз на пару тижнів очищає пам'ять і допомагає пристрою працювати ефективніше. Просто вимкніть його з розетки на 10 секунд і ввімкніть знову, попередньо переконавшись, що мережа Wi-Fi зникла зі списку доступних.

Обмежте число підключених пристроїв

Кожен підключений до Wi-Fi пристрій, навіть якщо він неактивний, "з'їдає" частину пропускної здатності каналу. Якщо у вас одночасно працюють кілька смартфонів, ноутбуків, телевізор і техніка розумного будинку, швидкість неминуче впаде. Вимикайте від мережі ті пристрої, якими ви наразі не користуєтеся. Або скористайтеся налаштуванням QoS (якість обслуговування) в меню роутера, щоб задати пріоритет для найважливіших гаджетів.

Розташуйте роутер якомога ближче

Wi-Fi сигнал слабшає, проходячи через стіни, меблі та інші перешкоди. Що ближче роутер до основної електроніки, то краще. Якщо він стоїть у дальньому кутку, то в інших кімнатах швидкість буде значно нижчою. Постарайтеся розмістити його в центрі квартири, щоб забезпечити рівномірне покриття.

Підключіть роутер дротом

Для ключової техніки, включно з ПК, ноутбуком, телевізором тощо, завжди краще використовувати дротове Ethernet-з'єднання. Воно забезпечує максимальну швидкість і стабільність, позбавляючи від перешкод і затримок, характерних для Wi-Fi.

