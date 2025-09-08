Украина построит "щит" из дронов-перехватчиков против российских БПЛА: Cырский (фото)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о масштабном развертывании системы дронов-перехватчиков для борьбы с российскими БПЛА типа "Шахед". Стратегия предусматривает создание дешевого "воздушного щита" для городов и инфраструктуры.

Россия регулярно запускает по Украине сотни дронов, заставляя использовать для их уничтожения дорогие ракеты ПВО. Это становится экономически невыгодно. Тактика, на которую сделал ставку Сырский, заключается в массовом производстве FPV-дронов-перехватчиков, пишет dronexl.co.

Суть метода состоит в эффективном отражении атак с воздуха. Квалифицированные пилоты, используя FPV-очки, вручную управляют сверхбыстрыми дронами-камикадзе, которые догоняют и уничтожают "Шахеды", тараня их или подрывая рядом небольшой заряд. Некоторые подразделения, такие как 1129-й зенитный ракетный полк, уже стали экспертами в этом способе ведения боя.

Миниатюрный дрон слева позволяет сбить БПЛА справа Фото: Reuters

Примечательно, что стратегия выросла из нишевой инициативы. Сообщество украинских FPV-энтузиастов в ходе войны превратилось в мощную, децентрализованную систему разработки и производства оружия. Теперь этот опыт масштабируется на национальный уровень — Украина производит десятки тысяч FPV-дронов ежемесячно.

У решения есть и свои вызовы, включая необходимость подготовки большого количества пилотов и противодействие российским средствам РЭБ. Все же, это яркий пример того, как изобретательность украинских военных помогает противостоять крупным вражеским БПЛА.

Раньше Фокус сообщал, что российские дроны-камикадзе ударили по конно-спортивному клубу. Во время массированного обстрела Украины в ночь на 7 сентября под ударом оказался конный клуб на Киевщине "Эндьюранс", расположенный в Кожуховке Фастовского района под Киевом. Россияне использовали 800 дронов-камикадзе "Шахед", три из них ударили по конюшне и убили семерых животных.